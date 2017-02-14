خبراء: انخفاض الدولار ''مؤقت'' ولن يساهم في انخفاض أسعار السلع

شيماء مصطفى

توقع عدد من خبراء الاقتصاد، ثبات أسعار السلع، خلال الفترة المقبلة، رغم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.



وسجل سعر صرف الدولار، تراجعًا منذ بداية الأسبوع الجاري، مواصلًا رحلته للهبوط، وانخفض اليوم الاثنين إلى أقل 17 جنيها فى بعض البنوك، فيما سجل انخفاضًا بنسب قريبة في البنوك الخمسة الكبرى في مصر، خلال تعاملات اليوم، وسجلت شركات الصرافة والبنوك حالة إقبال شديدة من جانب المواطنين لبيع الدولار.



وقال الدكتور عمرو بهاء المحلل المالي إنه "من المتوقع ثبات الأسعار خلال فترة انخفاض الدولار، ولا أعتقد أن يؤثر انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه على أسعار السلع، لكنه قد يسهم بأقصى تقدير في عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى.



رانيا يعقوب، المحلل المالي والاقتصادي، قالت إن "انخفاض الدولار حالة مؤقتة على المستوى قصير الأمد، وهذا الهبوط كان متوقعًا بعد الصعود عقب عملية التعويم، وأغلب المحللين والخبراء حذروا من التفاؤل الزائد أو التشاؤم الزائد، من ارتفاع الدولار".



وأضافت "رانيا" في تصريحات خاصة، أنه ليس متوقعًا أن يؤثر انخفاض سع صرف الدولار على أسعار السلع، خاصة أنه ليس ناتجًا عن عمليات إيجابية، مثل عودة السياحة أو زيادة الواردات، لكنه ناتج عن ارتفاع الاحتياطي النقدي، والقيود المفروضة على الاستيراد، وبالتالي يجب مراقبة استمرار هذا الانخفاض".

شبكةعيونالإخبارية

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