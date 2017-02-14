ننشر أسماء الوزراء الجدد قبل إعلان التعديل الوزاري

كشفت مصادر برلمانية أسماء الوزراء التسعة الجدد في التعديل الوزاري.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارء الجدد هم:
الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزيرًا للزراعة
المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزيرًا لشؤون مجلس النواب
الدكتورة سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
على السيد على مصليحى- وزيرًا للتموين والتجارة
محمد هشام زين العابدين الشريف- وزيرًا للتنمية المحلية
الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
الدكتور خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزيرًا للتربية والتعليم الفنى
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزيرًا للنقل
أما عن نواب وزراء فشملت القائمة:
محمد عبدالتواب حسن السيد - نائبًا لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي
الدكتورة منى محرز على حسنين - نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية
الدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة
صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن- نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري