ننشر أسماء الوزراء الجدد قبل إعلان التعديل الوزاري

شيماء مصطفى

كشفت مصادر برلمانية أسماء الوزراء التسعة الجدد في التعديل الوزاري.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارء الجدد هم:

الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزيرًا للزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزيرًا لشؤون مجلس النواب

الدكتورة سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

على السيد على مصليحى- وزيرًا للتموين والتجارة

محمد هشام زين العابدين الشريف- وزيرًا للتنمية المحلية

الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

الدكتور خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزيرًا للتربية والتعليم الفنى

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزيرًا للنقل

أما عن نواب وزراء فشملت القائمة:

محمد عبدالتواب حسن السيد - نائبًا لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي

الدكتورة منى محرز على حسنين - نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية

الدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة

صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن- نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري

شبكةعيونالإخبارية

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