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ضبط 86 كيلو من الأسماك التي تدعى "البقرة" السامة السامة في الإسكندرية المحظورة صيدها وتداولها بالاسواق

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ضبط 86 كيلو من الأسماك التي تدعى "البقرة" السامة السامة في الإسكندرية المحظورة صيدها وتداولها بالاسواق ضبط 86 كيلو من الأسماك التي تدعى "البقرة" السامة السامة في الإسكندرية المحظورة صيدها وتداولها بالاسواق

تمكنت شرطة والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من اسماك البقر السامة المحظورة صيدها وتداولها وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك قبل بيعها للمواطنين، كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام المدعو "أ.م.أ" 40 عاما المدير المسئول عن محل اسماك، بمزاولة نشاطا فير مشروعا في مجال بيع السلع والأسماك الغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وكانت المعلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، عن وجود هذا الشخص وقيامة بمزاولة نشاطا غير مشروعا في مجال بيع السلع والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وباستهداف المحل تم ضبط المتهم وبحوزته 86 كيلو جرام من اسماك البقر المحظورة صيدها  وتداولها بالأسواق، لخطورتها على الصحة العامة لاحتوائها على كمية من السموم الضارة.

وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه .

 
 

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رئيس قسم الأخبار

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