أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في السوق المصري

يشهد السوق المصري زيادات كبيرة في الأسعار و حالة من التضخم الكبير و الذي وصل حجمه بحسب تقارير إلى 30%، وقد تأثرت أسعار كل المنتجات بالسوق المصري .
أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء :
أسعار الخضروات :
- سعر الطماطم سجل من 1.5 إلى 2
- كيلو الخيار يتراوح من 4 جنيهات إلى6
- والبصل الابيض من 2 إلى 3.75
- والبصل الاحمر من 5.5 إلى 6.5
- والثوم البلدى من 3 إلى 7
- والثوم الصيني من 25الي 30
- والباذنجان الرومى من 2 إلى 4.5
- والباذنجان عروس الاسمر ما بين2.5 جنيهات إلي 5.5
- و الأبيض من 3 إلى7 جنيه
- والبطاطس من 1.5 إلى 2.50
- والبطاطا من 1.75الي 2
- والفلفل الرومى من 4 إلى 6.5
- والفلفل الحار ما بين 4 جنيهات و 6.5
- والفلفل الالوان مابين 8 إلى 11
- والكوسة ما بين 2.5 و3.5
- والفاصوليا ما بين 8 جنيهات إلى 11
- البسلة يتراوح ما بين 4 إلى 6
- والملوخية ما بين 3جنيه إلى 5
- والقلقاس ما بين 2 إلى 3.5
أسعار الفاكهة :
- البرتقال من 2.5 الي 3.5جنيه
- واليوسفى ما بين 2إلى 4
- والموز ما بين 3.5 إلى 4
- سعر التفاح من 7إلى 18
تسعيرة وزارة التموين لأسواق الجملة :
وقد قام وزير التموين الإسبوع الماضي بالإعلان عن تسعيرة للخضروات و الفاكهة بأسواق الجملة و من لم يتبعها سوف يطبق عليه جزاءات .
هذه التسعيرة هي كالأتي :
- كيلو البصل من 3,5 إلى 6,5
- كيلو طماطم من 1,5 الى 2,5
- الملوخية من 4 إلى 6
- الثوم من 15 إلى 30
- الموز من 6 إلى 7,5 البرتقال من 3,5 إلى 5 جنيه.