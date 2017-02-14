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أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في السوق المصري

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أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في السوق المصري أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في السوق المصري

يشهد السوق المصري زيادات كبيرة في الأسعار و حالة من التضخم الكبير و الذي وصل حجمه بحسب تقارير إلى 30%، وقد تأثرت كل المنتجات بالسوق المصري .

أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء :

أسعار الخضروات :

  • سعر الطماطم سجل من 1.5 إلى 2
  • كيلو الخيار يتراوح من 4 جنيهات إلى6
  • والبصل الابيض من 2 إلى 3.75
  • والبصل الاحمر من 5.5 إلى 6.5
  • والثوم البلدى من 3 إلى 7
  • والثوم الصيني من 25الي 30
  • والباذنجان الرومى من 2 إلى 4.5
  • والباذنجان عروس الاسمر ما بين2.5 جنيهات إلي 5.5
  • و الأبيض من 3 إلى7 جنيه
  • والبطاطس من 1.5 إلى 2.50
  • والبطاطا من 1.75الي 2
  • والفلفل الرومى من 4 إلى 6.5
  • والفلفل الحار ما بين 4 جنيهات و 6.5
  • والفلفل الالوان  مابين 8 إلى 11
  • والكوسة ما بين 2.5 و3.5
  • والفاصوليا ما بين 8 جنيهات إلى 11
  • البسلة يتراوح ما بين 4 إلى 6
  • والملوخية ما بين 3جنيه إلى 5
  • والقلقاس ما بين 2 إلى 3.5

أسعار الفاكهة  :

  • البرتقال من  2.5 الي  3.5جنيه
  • واليوسفى ما بين 2إلى 4
  • والموز ما بين 3.5 إلى 4
  • سعر التفاح من 7إلى 18

تسعيرة وزارة لأسواق الجملة :

وقد قام وزير التموين الإسبوع الماضي بالإعلان عن تسعيرة للخضروات و الفاكهة بأسواق الجملة و من لم يتبعها سوف يطبق عليه جزاءات .

هذه التسعيرة هي كالأتي :

  • كيلو البصل من 3,5 إلى 6,5
  • كيلو طماطم من 1,5 الى 2,5
  • الملوخية من 4 إلى 6
  • الثوم من 15 إلى 30
  • الموز من 6 إلى 7,5  البرتقال من 3,5 إلى 5 جنيه.

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رئيس قسم الأخبار

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