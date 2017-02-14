أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في السوق المصري

سمر العشري

يشهد السوق المصري زيادات كبيرة في الأسعار و حالة من التضخم الكبير و الذي وصل حجمه بحسب تقارير إلى 30%، وقد تأثرت أسعار كل المنتجات بالسوق المصري .

أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء :

أسعار الخضروات :

سعر الطماطم سجل من 1.5 إلى 2

كيلو الخيار يتراوح من 4 جنيهات إلى6

والبصل الابيض من 2 إلى 3.75

والبصل الاحمر من 5.5 إلى 6.5

والثوم البلدى من 3 إلى 7

والثوم الصيني من 25الي 30

والباذنجان الرومى من 2 إلى 4.5

والباذنجان عروس الاسمر ما بين2.5 جنيهات إلي 5.5

و الأبيض من 3 إلى7 جنيه

والبطاطس من 1.5 إلى 2.50

والبطاطا من 1.75الي 2

والفلفل الرومى من 4 إلى 6.5

والفلفل الحار ما بين 4 جنيهات و 6.5

والفلفل الالوان مابين 8 إلى 11

والكوسة ما بين 2.5 و3.5

والفاصوليا ما بين 8 جنيهات إلى 11

البسلة يتراوح ما بين 4 إلى 6

والملوخية ما بين 3جنيه إلى 5

والقلقاس ما بين 2 إلى 3.5

أسعار الفاكهة :

البرتقال من 2.5 الي 3.5جنيه

واليوسفى ما بين 2إلى 4

والموز ما بين 3.5 إلى 4

سعر التفاح من 7إلى 18

تسعيرة وزارة التموين لأسواق الجملة :

وقد قام وزير التموين الإسبوع الماضي بالإعلان عن تسعيرة للخضروات و الفاكهة بأسواق الجملة و من لم يتبعها سوف يطبق عليه جزاءات .

هذه التسعيرة هي كالأتي :

كيلو البصل من 3,5 إلى 6,5

كيلو طماطم من 1,5 الى 2,5

الملوخية من 4 إلى 6

الثوم من 15 إلى 30

الموز من 6 إلى 7,5 البرتقال من 3,5 إلى 5 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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