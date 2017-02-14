أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الثلاثاء14/2/2017في السوق المصري

سمر العشري

يشهد السوق المصري حالة من الٱستقرار في أسعار اللحوم و الدواجن اليوم ، فقد شهد سعر الدواجن في المزرعة و السوق المصري حالة من ثبات الأسعار، و لم تطرأ أي تغيرات في الأسعار.

أسعار اللحوم و الدواجن اليوم :

قد أعلنت وزارة التموين عن طرح كميات كبيرة من الدواجن و اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ الجمعيات الإستهلاكية و من خلال عربات متنقلة، و يصل سعر الفرخة من خلال تلك المبادرة 25جنيه للفرخة و 15 جنيه لكيلو الأوراك ،و ذلك تيسيرا على المواطنين محدودي الدخل .

أسعار اللحوم اليوم :

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري اللحم البتلو 110– 160 اللحم الجاموس 110- 135 اللحم الجمل 70 – 95 لحم الكندوز 130-100 لحم البوفتيك 130-120 اللحم البرازيلي 50 – 80 اللحم السوداني 75 اللحم الضأن البلدي 95 – 140 اللحم الضأن المستورد 55- 80 السجق 60– 80 الكبدة البلدي 100– 110 الكبدة المستوردة 30 – 70

أسعار الدواجن :

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري الفراخ البيضاء 28– 30 الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35 الفراخ البلدي 29 – 45 الارانب 45 – 50 البط 30 – 45 الرومي 30 – 48 السمان 23 – 30 الحمام 45 – 55 كبدة الدجاج 35

أسعار بورصة الدواجن :

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 24جنيهًا 24.50 جنيهًا كتكوت أبيض فرخ 6.75جنيهًا 7جنيه لحم ساسو كيلو 30 جنيهًا 30.5جنيهًا كتكوت ساسو فرخ 3جنيهًا 3.25 جنيهًا لحم بلدي كيلو 23.00جنيهًا 23.50 جنيهًا كتكوت بلدي فرخ 2 جنيهًا 2.25جنيهًا بط مسكوفي كيلو 17 جنيهًا 17.50جنيهًا بط مولارد كيلو 17.50جنيهًا 18 جنيهًا بيض أحمر كرتونة 30.50 جنيهًا 31 جنيهًا بيض أبيض كرتونة 29.75 جنيهًا 30.50 جنيهًا بيض بلدي كرتونة 39.50جنيهًا 40 جنيهًا

أسعار الأسماك :

سعر كيلو السمك البلطي من 18جنيه و حتى 25جنيه .

سعر كيلو البوري من 40 جنيه و حتي 55 جنيه .

سعر كيلو الماكريل من 21جنيه و حتي 29 جنيه .

سعر كيلو سمك المكرونة فهو من 25 إلى 50 جنيه .

سعر كيلو السردين من18إلى 25جنيه للكيلو .

سعر كيلو الجمبري 175جنيه و كيلو الكابوريا 100 جنيه .

شبكةعيونالإخبارية

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