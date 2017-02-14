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أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الثلاثاء14/2/2017في السوق المصري

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أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الثلاثاء14/2/2017في السوق المصري أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الثلاثاء14/2/2017في السوق المصري

يشهد السوق المصري حالة من الٱستقرار في اللحوم و الدواجن اليوم   ، فقد شهد سعر الدواجن في المزرعة و السوق المصري حالة من ثبات الأسعار، و لم تطرأ أي تغيرات في الأسعار.

أسعار اللحوم و الدواجن اليوم :

قد أعلنت وزارة عن طرح كميات كبيرة من الدواجن و اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ الجمعيات الإستهلاكية و من خلال عربات متنقلة، و يصل سعر الفرخة من خلال تلك المبادرة 25جنيه للفرخة و 15 جنيه لكيلو الأوراك ،و ذلك تيسيرا على المواطنين محدودي الدخل .

  • أسعار اللحوم اليوم :
المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري
اللحم البتلو 110–  160
اللحم الجاموس 110-  135
اللحم الجمل 70 – 95
لحم الكندوز  130-100
لحم البوفتيك 130-120
اللحم البرازيلي 50 – 80
اللحم السوداني  75
اللحم الضأن البلدي 95 – 140
اللحم الضأن المستورد 55- 80
السجق 60– 80
الكبدة البلدي 100– 110
الكبدة المستوردة

30 – 70
  •  أسعار الدواجن :
المادة / كيلو السعر / جنيه مصري
الفراخ البيضاء 28– 30
الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35
الفراخ البلدي 29 – 45
الارانب 45 – 50
البط 30 – 45
الرومي 30 – 48
السمان 23 – 30
الحمام 45 – 55
كبدة الدجاج 35
  • أسعار بورصة الدواجن :

 

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
لحم أبيض كيلو 24جنيهًا 24.50 جنيهًا
كتكوت أبيض فرخ 6.75جنيهًا 7جنيه
لحم ساسو كيلو 30 جنيهًا 30.5جنيهًا
كتكوت ساسو فرخ 3جنيهًا 3.25 جنيهًا
لحم بلدي كيلو 23.00جنيهًا 23.50 جنيهًا
كتكوت بلدي فرخ 2 جنيهًا 2.25جنيهًا
بط مسكوفي كيلو 17 جنيهًا 17.50جنيهًا
بط مولارد كيلو 17.50جنيهًا 18 جنيهًا
بيض أحمر كرتونة 30.50 جنيهًا 31 جنيهًا
بيض أبيض كرتونة 29.75 جنيهًا 30.50 جنيهًا
بيض بلدي كرتونة 39.50جنيهًا 40 جنيهًا

أسعار الأسماك :

  •  سعر كيلو السمك البلطي من 18جنيه و حتى 25جنيه .
  • سعر كيلو البوري من 40 جنيه و حتي 55 جنيه . 
  • سعر كيلو الماكريل من 21جنيه و حتي 29 جنيه . 
  • سعر كيلو سمك المكرونة فهو من 25 إلى 50 جنيه . 
  • سعر كيلو السردين من18إلى 25جنيه للكيلو .
  • سعر كيلو الجمبري 175جنيه و كيلو الكابوريا 100 جنيه .

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