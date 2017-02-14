أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الثلاثاء14/2/2017في السوق المصري

يشهد السوق المصري حالة من الٱستقرار في أسعار اللحوم و الدواجن اليوم ، فقد شهد سعر الدواجن في المزرعة و السوق المصري حالة من ثبات الأسعار، و لم تطرأ أي تغيرات في الأسعار.
أسعار اللحوم و الدواجن اليوم :
قد أعلنت وزارة التموين عن طرح كميات كبيرة من الدواجن و اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ الجمعيات الإستهلاكية و من خلال عربات متنقلة، و يصل سعر الفرخة من خلال تلك المبادرة 25جنيه للفرخة و 15 جنيه لكيلو الأوراك ،و ذلك تيسيرا على المواطنين محدودي الدخل .
- أسعار اللحوم اليوم :
|المادة / كيلو
|السعر/ جنيه مصري
|اللحم البتلو
|110– 160
|اللحم الجاموس
|110- 135
|اللحم الجمل
|70 – 95
|لحم الكندوز
|130-100
|لحم البوفتيك
|130-120
|اللحم البرازيلي
|50 – 80
|اللحم السوداني
|75
|اللحم الضأن البلدي
|95 – 140
|اللحم الضأن المستورد
|55- 80
|السجق
|60– 80
|الكبدة البلدي
|100– 110
|الكبدة المستوردة
|
30 – 70
- أسعار الدواجن :
|المادة / كيلو
|السعر / جنيه مصري
|الفراخ البيضاء
|28– 30
|الدواجن البيضاء المبردة
|28 – 35
|الفراخ البلدي
|29 – 45
|الارانب
|45 – 50
|البط
|30 – 45
|الرومي
|30 – 48
|السمان
|23 – 30
|الحمام
|45 – 55
|كبدة الدجاج
|35
- أسعار بورصة الدواجن :
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|24جنيهًا
|24.50 جنيهًا
|كتكوت أبيض
|فرخ
|6.75جنيهًا
|7جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|30 جنيهًا
|30.5جنيهًا
|كتكوت ساسو
|فرخ
|3جنيهًا
|3.25 جنيهًا
|لحم بلدي
|كيلو
|23.00جنيهًا
|23.50 جنيهًا
|كتكوت بلدي
|فرخ
|2 جنيهًا
|2.25جنيهًا
|بط مسكوفي
|كيلو
|17 جنيهًا
|17.50جنيهًا
|بط مولارد
|كيلو
|17.50جنيهًا
|18 جنيهًا
|بيض أحمر
|كرتونة
|30.50 جنيهًا
|31 جنيهًا
|بيض أبيض
|كرتونة
|29.75 جنيهًا
|30.50 جنيهًا
|بيض بلدي
|كرتونة
|39.50جنيهًا
|40 جنيهًا
أسعار الأسماك :
- سعر كيلو السمك البلطي من 18جنيه و حتى 25جنيه .
- سعر كيلو البوري من 40 جنيه و حتي 55 جنيه .
- سعر كيلو الماكريل من 21جنيه و حتي 29 جنيه .
- سعر كيلو سمك المكرونة فهو من 25 إلى 50 جنيه .
- سعر كيلو السردين من18إلى 25جنيه للكيلو .
- سعر كيلو الجمبري 175جنيه و كيلو الكابوريا 100 جنيه .