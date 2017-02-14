تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

سمر العشري

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث أن اليوم عمل بعد انتهاء عطلة يومي الجمعة والسبت وعاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.6131 جنيه مصري في بنك في الاسكندرية ، وفي حالة البيع 4.5333 جنيه مصري في المصرف المتحد ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك :

شبكةعيونالإخبارية

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