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تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

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تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث أن اليوم عمل بعد انتهاء  عطلة يومي الجمعة والسبت وعاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.6131 جنيه مصري في بنك في الاسكندرية ، وفي حالة البيع 4.5333 جنيه مصري في المصرف المتحد ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.4683 4.6045
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.5607 4.6190
مصرف-ابو-ظبي 4.5123 4.5598
البنك-المصري-الخليجي 4.5286 4.5584
بنك-سايب 4.5400 4.5700
البنك-الأهلي 4.5406 4.5544
بنك-البركة 4.3811 4.5796
بنك-القاهرة 4.4723 4.5485
بنك-الاسكندرية 4.6131 4.6443
البنك-العربي-الافريقي 4.5074 4.5596
البنك-المركزي                        4.5881 4.6159
بنك-مصر 4.5326 4.5442
بنك-بلوم-مصر 4.5326 4.5598
بنك-فيصل- 4.4820 4.5598
كريدي-أجريكول 4.5093 4.5598
بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430
بنك-بيريوس 4.5326 4.5598
بنك-قناة-السويس 4.5326 4.5598
المصرف-المتحد 4.4960 4.5333
البنك-التجاري-الدولي 4.5125 4.5464
البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000     0.0000      
البنك-الأهلي-المتحد 4.5400 4.5900
بنك-المشرق 4.5600 4.6400
بنك-الاستثمار-العربي 4.5500 4.5800

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