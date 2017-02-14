تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث أن اليوم عمل بعد انتهاء عطلة يومي الجمعة والسبت وعاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.6131 جنيه مصري في بنك في الاسكندرية ، وفي حالة البيع 4.5333 جنيه مصري في المصرف المتحد ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.4683
|4.6045
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.5607
|4.6190
|مصرف-ابو-ظبي
|4.5123
|4.5598
|البنك-المصري-الخليجي
|4.5286
|4.5584
|بنك-سايب
|4.5400
|4.5700
|البنك-الأهلي
|4.5406
|4.5544
|بنك-البركة
|4.3811
|4.5796
|بنك-القاهرة
|4.4723
|4.5485
|بنك-الاسكندرية
|4.6131
|4.6443
|البنك-العربي-الافريقي
|4.5074
|4.5596
|البنك-المركزي
|4.5881
|4.6159
|بنك-مصر
|4.5326
|4.5442
|بنك-بلوم-مصر
|4.5326
|4.5598
|بنك-فيصل-
|4.4820
|4.5598
|كريدي-أجريكول
|4.5093
|4.5598
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.2001
|5.1430
|بنك-بيريوس
|4.5326
|4.5598
|بنك-قناة-السويس
|4.5326
|4.5598
|المصرف-المتحد
|4.4960
|4.5333
|البنك-التجاري-الدولي
|4.5125
|4.5464
|البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.5400
|4.5900
|بنك-المشرق
|4.5600
|4.6400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.5500
|4.5800