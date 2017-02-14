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تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

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تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

يشهد  انخفاضاً في كافة التعاملات  بالبنوك والسوق السوداء ، واستقرار نسبي بعد مضاربات أمس بين البنوك الحكومية والخاصة وكذلك انخفض سعر البيع بالبنك ، ويتخطي أعلي سعر للشراء ذلك السعر ليصل سعر الدولار الى 17.50 جنية مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد فى معظم البنوك .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك إيران للتنمية 17.1000 17.2000
التنمية والإئتمان الزراعي 17.1000 17.2000
مصرف ابو ظبي 17.0000 17.1000
البنك المصري الخليجي 16.9900 17.0900
بنك سايب 17.0500 17.1500
البنك الأهلي 17.0300 17.0800
بنك البركة 16.9400 17.0400
بنك القاهرة 16.9500 17.0500
بنك الاسكندرية 17.3000 17.4000
البنك العربي الافريقي 17.0000 17.1000
البنك المركزي                                  17.2082   17.3115
بنك مصر                                        17.0000 17.0500
بنك بلوم مصر 17.0000 17.1000
بنك فيصل 16.9000 17.1000
كريدي أجريكول 17.0000 17.1000
بنك التعمير والإسكان 16.8500 16.9500
بنك بيريوس 17.0001 17.1000
بنك قناة السويس 17.0000 17.1000
المصرف المتحد 16.9500 17.0000
البنك التجاري الدولي 16.9500 17.0500
البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 17.4500       17.5000
البنك الأهلي المتحد 17.1000 17.2000
بنك المشرق 17.2000 17.3000
بنك الاستثمار العربي 17.0800 17.1800

 

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