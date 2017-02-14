تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

سمر العشري

يشهد سعر الدولار انخفاضاً في كافة التعاملات بالبنوك والسوق السوداء ، واستقرار نسبي بعد مضاربات أمس بين البنوك الحكومية والخاصة وكذلك انخفض سعر البيع بالبنك ، ويتخطي أعلي سعر للشراء ذلك السعر ليصل سعر الدولار الى 17.50 جنية مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد فى معظم البنوك .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية :

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads