تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في البنوك

يشهد سعر الدولار انخفاضاً في كافة التعاملات بالبنوك والسوق السوداء ، واستقرار نسبي بعد مضاربات أمس بين البنوك الحكومية والخاصة وكذلك انخفض سعر البيع بالبنك ، ويتخطي أعلي سعر للشراء ذلك السعر ليصل سعر الدولار الى 17.50 جنية مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد فى معظم البنوك .
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.1000
|17.2000
|التنمية والإئتمان الزراعي
|17.1000
|17.2000
|مصرف ابو ظبي
|17.0000
|17.1000
|البنك المصري الخليجي
|16.9900
|17.0900
|بنك سايب
|17.0500
|17.1500
|البنك الأهلي
|17.0300
|17.0800
|بنك البركة
|16.9400
|17.0400
|بنك القاهرة
|16.9500
|17.0500
|بنك الاسكندرية
|17.3000
|17.4000
|البنك العربي الافريقي
|17.0000
|17.1000
|البنك المركزي
|17.2082
|17.3115
|بنك مصر
|17.0000
|17.0500
|بنك بلوم مصر
|17.0000
|17.1000
|بنك فيصل
|16.9000
|17.1000
|كريدي أجريكول
|17.0000
|17.1000
|بنك التعمير والإسكان
|16.8500
|16.9500
|بنك بيريوس
|17.0001
|17.1000
|بنك قناة السويس
|17.0000
|17.1000
|المصرف المتحد
|16.9500
|17.0000
|البنك التجاري الدولي
|16.9500
|17.0500
|البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات
|17.4500
|17.5000
|البنك الأهلي المتحد
|17.1000
|17.2000
|بنك المشرق
|17.2000
|17.3000
|بنك الاستثمار العربي
|17.0800
|17.1800
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