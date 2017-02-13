اسعار الثلاجات زانوسى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

اسعار الثلاجات زانوسى للعام 2017 ملف سوف نطرحه وفق أحدث اسعار السوق المصرية، والتي تغيرت كثيرا نحو الارتفاع الملحوظ بعد قرار تعويم العملة المصرية وما تبعه من ارتفاع للعملات الاجنبية خاصة الدولار مقابل الجنيه المصري، ورغم ما قد تحمله الايام القادمة من انخفاضات متوقعة في اسعار الاجهزة المنزلية اذا حدث وصدقت التنبؤات بانخفاض قيمة الدولار امام الجنيه المصري، الا ان الاسعار السوقية حتى الان لا تزال مرتفعة عن قيمتها السابقة، لذا حرصنا ان نقدم اليك ملف شامل عن اسعار الثلاجة زانوسى في السوق المصرية وفق أحدث الاسعار الواردة
اسعار الثلاجة زانوسى 2017
ومن واقع الحرص على تقريب المعلومة اليك عزيزي القارئ
اليك بيان حرصنا ان يقارب الاسعار السوقية بشكل كبير
للثلاجة زانوسى في العام 2017
|موديل
الثلاجة
|السعر
|زانوسى
11قدم
|5300
جنيه
|زانوسى
12 قدم
|5600
جنيه
|زانوسى
14 قدم
|6400
جنيه
|زانوسى
16 قدم
|8500
جنيه
|زانوسى
18 قدم
|9700
جنيه
|زانوسى
20 قدم
|13000
جنيه
كانت تلك قائمة مفصلة بأسعار الثلاجة زانوسى بالسوق المصرية للعام 2017إعلان - Ads إعلان - Ads