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اسعار الثلاجات زانوسى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

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اسعار الثلاجات زانوسى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم اسعار الثلاجات زانوسى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

الثلاجات زانوسى للعام 2017 ملف سوف نطرحه وفق أحدث اسعار السوق المصرية، والتي تغيرت كثيرا نحو الارتفاع الملحوظ بعد قرار تعويم العملة المصرية وما تبعه من ارتفاع للعملات الاجنبية خاصة الدولار مقابل الجنيه المصري، ورغم ما قد تحمله الايام القادمة من انخفاضات متوقعة في اسعار الاجهزة المنزلية اذا حدث وصدقت التنبؤات بانخفاض قيمة الدولار امام الجنيه المصري، الا ان الاسعار السوقية حتى الان لا تزال مرتفعة عن قيمتها السابقة، لذا حرصنا ان نقدم اليك ملف شامل عن اسعار الثلاجة زانوسى في السوق المصرية وفق أحدث الاسعار الواردة

 

اسعار الثلاجة زانوسى 2017

ومن واقع الحرص على تقريب المعلومة اليك عزيزي القارئ

 

اليك بيان حرصنا ان يقارب الاسعار السوقية بشكل كبير

للثلاجة زانوسى في العام 2017

موديل

 

الثلاجة

 السعر
زانوسى

 

11قدم

 5300

 

جنيه
زانوسى

 

12 قدم

 5600

 

جنيه
زانوسى

 

14 قدم

 6400

 

جنيه
زانوسى

 

16 قدم

 8500

 

جنيه
زانوسى

 

18 قدم

 9700

 

جنيه
زانوسى

 

20 قدم

 13000

 

جنيه

كانت تلك قائمة مفصلة بأسعار الثلاجة زانوسى  بالسوق المصرية للعام 2017

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معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

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