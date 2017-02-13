اسعار الثلاجات زانوسى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

شيماء مصطفى

اسعار الثلاجات زانوسى للعام 2017 ملف سوف نطرحه وفق أحدث اسعار السوق المصرية، والتي تغيرت كثيرا نحو الارتفاع الملحوظ بعد قرار تعويم العملة المصرية وما تبعه من ارتفاع للعملات الاجنبية خاصة الدولار مقابل الجنيه المصري، ورغم ما قد تحمله الايام القادمة من انخفاضات متوقعة في اسعار الاجهزة المنزلية اذا حدث وصدقت التنبؤات بانخفاض قيمة الدولار امام الجنيه المصري، الا ان الاسعار السوقية حتى الان لا تزال مرتفعة عن قيمتها السابقة، لذا حرصنا ان نقدم اليك ملف شامل عن اسعار الثلاجة زانوسى في السوق المصرية وفق أحدث الاسعار الواردة

اسعار الثلاجة زانوسى 2017

ومن واقع الحرص على تقريب المعلومة اليك عزيزي القارئ

اليك بيان حرصنا ان يقارب الاسعار السوقية بشكل كبير

للثلاجة زانوسى في العام 2017

موديل الثلاجة السعر زانوسى 11قدم 5300 جنيه زانوسى 12 قدم 5600 جنيه زانوسى 14 قدم 6400 جنيه زانوسى 16 قدم 8500 جنيه زانوسى 18 قدم 9700 جنيه زانوسى 20 قدم 13000 جنيه

كانت تلك قائمة مفصلة بأسعار الثلاجة زانوسى بالسوق المصرية للعام 2017

شبكةعيونالإخبارية

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