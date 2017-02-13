هذه خطة السيسي لتطوير مصر والنتائج خلال شهور قليلة

شيماء مصطفى

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية، بعد ثورة قام به الشعب المصري على عهد مر به من المعاناة والظلم، حيث تعلق بطوق النجاة الذي انتشله من سنين ضاع فيه حق المواطن المصري.

انتخب الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي على ظهر رجل واحد، حيث قال الرئيس عند توليه الرئاسة التي سوف أهتم بكل ما هو في مصلحة المواطن المصري.

وكان جادا وصريحا حينما قال يجب أن نواجه هذه الفترة يدا واحدة لكى تخرج مصر من الظروف الصعبة التي تمر بها وجعلت هذه الصراحة المواطن المصري يتحمل كل ضغط وليطمئن لأنه مع رئيس يواجه معه جميع التحديات والمعوقات.

مع وجود الارتفاع في الأسعار يجد المواطن أن الرئيس يقوم بما في صالحه وصالح مستقبل أبنائه كما نجد أن الرئيس يقوم ببناء مشروعات سوف يكون لها الأثر الكبير في المستقبل.

فمنذ شهر شيد الرئيس السيسي ميناء سفاجا الضخم حيث عمل على تطوير مشروعات بتكلفة 520 مليون جنية، كما شيد مزارع سمكية ضخمة لتعمل علي التوازن بين الانتاج والاستهلاك.

الرئيس السيسي يقوم بتكملة مشروعات جبارة:

تطوير ميناء سفاجا سوف يعمل علي تحقيق إنجازات ضخمة لمصر، تقوم هذه المشروعات علي مساحة تصل الي 825 ألف متر ويقدر تكلفة المشروعات بمبلغ 520 مليون جنيه وسوف يتم خلال هذا المشروع إنشاء محطة للركاب لتسع 1.3 مليون راكب سنويا.

كما سيقام محطة للسيارات للتسع الي 30 ألف سيارة سنويا ويتضمن المشروع تشغيل ميناء (ارقين) بين مصر والسودان لتشجيع حركة النقل والتجارة بين البلدين.

القوات المسلحة تنفذ المشروعات علي قدما وساق:

صرح النائب (محمد عبدالله) وكيل لجنة النقل أن الهدف من إقامة المشروعات والعمل علي تطويرها هو زيادة الإستثمار وتوفير الإمكانيات اللازمة لصالح المستثمرين ودخل العملة الصعبة للبلد.

كما أشاد النائب أن القيادة المصرية تهتم بالمواطن البسيط وتعمل علي توفير احتياجاته الأساسية وحمايته السياسية، وإذا كنا نمر بفترة عصيبة فسوف تحدث طفرة تغير هذا الوضع قريبا.

كما يوجد أكثر من 6 آلاف مصنع متوقف عن العمل فسوف يتم تشغيل هذه المصانع قريبا وأن جميع المشروعات التي تقام سوف يعمل علي تنفيذها الجيش والقوات المسلحة في سرعة فائقة.

(معبر ارقين) هو ميناء بين حدود مصر والسودان والذي من شأنه أن يعمل علي ربط البحر المتوسط حتي المحيط الهادي ويعمل علي خدمة التجارة والنقل مع أكثر من 15 دولة افريقية.