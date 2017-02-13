السفارة السعودية تُصدر تعليمات لرعاياها بشأن مغادرة ودخول مصر

شيماء مصطفى

دعت السفارة السعودية بالقاهرة مواطنيها المغادرين أو القادمين إلى مصر، لتجنب أي مشاكل قد تواجههم أثناء التفتيش بالمطارات المصرية.

نشرت السفارة مجموعة من التغريدات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تُطالب مواطنيها بضرورة التواجد في المطار قبل ساعتين على الأقل من موعد الرحلة.

وكتبت " إرشادات القنصلية السعودية بالقاهرة للمواطنين السعوديين عند مغادرة جمهورية مصر العربية".

وتابعت : " 1- يجب على الجميع الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل،

2. يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية.".

يُشار إلى أن التعليمات تأتي بعد حوالي 10 أيام من احتجاز أربع سعوديات بمطار القاهرة الدولي، بسبب مشادة مع شرطية مصرية مسؤولة عن التفتيش هناك.

وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد أرسلت محاميا إلى المطار لإنهاء المشكلة، حيث تنازلت الشرطية المصرية عن تحرير محضر بالواقعة، فيما نقلت المواطنات السعوديات إلى المملكة في رحلة جوية أخرى.

ومن جهة أخرى، تُدشن الخطوط الجوية السعودية، اليوم، أول صالة للفرسان خارج المملكة بمطار القاهرة الدولي، بحضور مدير سنة الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من المسؤولين في سفارة المملكة بالقاهرة، وعدد من المختصين بصناعة النقل الجوي وممثلي وسائل الإعلام، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء السعودية.

وقال المهندس صالح الجاسر أن صالات الفرسان تعد خدمة فريدة للضيوف المميزة بالخطوط السعودية، وأنها المكان المفضل لضيعوف السعودية المميزين الذين يحتاجون إلى إنجاز أعمالهم أثناء تنقلاتهم.

تم تجهيز الصالة الجديدة بالخدمات والأدوات اللازمة لتكون مكانا مثاليا لإدارة ومتابعة أعمالهم، مع غرف للأطفال، وخدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتسع لـ250 ضيفا في وقت واحد،

ومن المقرر أن يرتفع عدد ضيوف الصالة إلى 300 في المرحلة المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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