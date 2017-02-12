وزارة التعليم || الفصل الدراسى الثانى مدته 93 يوما وهذا هو موعد انتهاءها

سمر العشري

اعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى لهذا العام 2016/2017، كما اعلنت عن موعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى.

فوفقا لما أعلنته الوزارة فإن الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بدأت رسميا أمس السبت الموافق 11 فبراير 2017، وتستمر الدراسة لمدة 93 يوما اى ما يعادل 16 اسبوع بعد حذف ايام الاجازات الرسمية.

وقالت الوزارة ان الدراسة تنتهى رسميا يوم 1 يونيو 2017، حيث تبدأ امتحانات نهاية العام بالنسبة للنقل والشهادات تقرر اقامتها يوم 13 مايو .

اما امتحانات الثانوية العامة فتبدأ يوم 4 يونيو 2017 بينما تنطلق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يوم 12 اغسطس.

والدبلومات الفنية تبدأ يوم 20 مايو من هذا العام، على ان تنطلق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية يوم 29 يوليو.

وفيما يخص الامتحانات العملية لجميع المراحل فقد اعلنت الوزارة بانها تبدأ قبل موعد الامتحانات النظرية باسبوع واحد، حيث نصت الوزارة على منع اقامة اى امتحانات خلال شهر ابريل.

وفيما يخص الاجازات اعلنت لوزارة عن وجود ثلاثة اجازات خلال الفصل الدراسى الثانى وهما يوم "شم النسيم" والذى يوافق يوم الاثنين 17 ابريل ويوم عيد تحرير سيناء الموافق يوم الثلاثاء 25 ابريل واخيرا عيد العمال الموافق يوم الاثنين 1 مايو.

شبكةعيونالإخبارية

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