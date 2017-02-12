الحكم بالحبس على غادة إبراهيم فى قضية دعارة وتنهار الفنانة وتهدد بالانتحار بعد الحكم

سمر العشري

الفنانة غادة إبراهيم التى اشتهرت فى الفترة الأخيرة بسبب قضيتها وهى القبض على أشخاص يمارسون الفسق والفجور فى شقة بأسمها، وقد أخذت غادة إبراهيم حكم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعها هى وشركائها تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريم المتهم الرابع، بالاشتراك مع المتهمة غادة إبراهيم، 300 جنيه، وإغلاق الشقتين.

وقد قبلت محكمة جنح دار السلام استئناف برئاسة المستشار جمال الجباوى، وقد استأنفت على براءة الفنانة غادة إبراهيم، وآخرين فى القضية المتهمين فيها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقد قبلت محكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الإستئناف المقدم من قبل الفنانة غادة إبراهيم على الحكم بحبسها 3 سنوات فى تهمة ادرارة شقة لممارسة الإعمال المنافية للأداب.

وقد صدر قرار برئاسة المستشار وليد عبدالباقى، وعضوية المستشارين أحمد عمر وضياء بهاء الدين، وبحضور ممثل النيابة كريم السيسي، بتخفيف الحكم لسنة واحدة فقط، مما صدم الفنانة غادة إراهيم وجعلها تنهار وتهدد بالإنتحار، لو تم تنفيذ ذلك الحكم عليها، وقال محامي الفنانة " إنه سيتقدم باستشكال على الحكم بحبسها سنة " .

شبكةعيونالإخبارية

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