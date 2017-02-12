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وزير التموين || تطبيق إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار

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وزير التموين || تطبيق إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وزير التموين || تطبيق إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار

صرح ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، بأنه سيتم استمرار توزيع السلع الغذائية المدعمة لمنافذ التموين بشكل يومي، وذلك تمهيداً لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، مشيراً إلى أنه قد تم صرف 40% من المقررات عن شهر فبراير الجاري حتى الآن في مختلف محافظات ومدن .

وقد قال ممدوح عبد الفتاح أن وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد مصيلحي، قد وجه بتوفير السلع في مختلف المنافذ بأسعار مخفضة للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وخص بذلك السكر والأرز والزيت، وكذلك توفير الدواجن ومنتجات اللحوم وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، نقلاً عن انفراد.

وقد أكد اللواء محمد مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه يتم العمل على مواجهة الغلاء والارتفاع الغير مبرر في الكثير من السلع الغذائية، مشيراً أن بالفعل قد بدأت في تطبيق إجراءات حاسمة، تتضمن تلك الإجراءات، تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية بالاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، وذلك بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح ، لتوفير احتياجات المواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع، ويصل إلى مليار و800 مليون دولار.

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