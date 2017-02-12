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بالصور || الحكومة .. أسعار الخضروات والفاكهة لمنع تلاعب التجار

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بالصور || الحكومة .. أسعار الخضروات والفاكهة لمنع تلاعب التجار بالصور || الحكومة .. أسعار الخضروات والفاكهة لمنع تلاعب التجار

أعلنت وزارة والتجارة الداخلية عن الخضروات والفاكهة فى الاسواق المصرية لمنع تلاعب التجار ورفع الاسعار على السعر الثابت الذى حددته الوزارة.

وقالت الوزارة ان تلك الاسعار التى تضمنها النشرة الاسترشادية ملزمة للتجار فى سوق العبور و6 اكتوبر يجب عليهم الالتزام بها وعدم مخالفتها حتى لا يتم الاضرار بالمواطنين.

الفواكه : 

الطماطم من 1.50 الى 2.80 والبطاطس من 2 الى 3 والبصل من 3.50 الى 6.50 والكوسة من 40.50 الى 5 والجزر من 1 الى 2 والفاصوليا من 9 الى 155.

أسعار الفاكهة : 

البرتقال من 250 قرش الى 350 قرش واليوسفى من 3 الى 5 جنيه ووالليمون من 8 الى 12 والتفاح الايطالى والامريكى من 13 الى 17 والخوخ 12 جنيه والجوافة من 4 الى 6 والفراولة من 5 الى 8 والكانتالوب من 5 الى 7.

وكان اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين قد اعلن عن تلك القائمة بعد الاتفاق مع التجار اثناء جولته فى سوق العبور لتعريف المواطنين بها ومنع اى تلاعب قد يصدر من التاجر تجاه المواطنين.

كما اعلن انه قرر اعلان قائمة استرشادية باسعار الخضروات والفواكه اسبوعيا بسبب التغييرات التى تطرأ على الاسعار وتثبيت الاسعار فى الاسواق.

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رئيس قسم الأخبار

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