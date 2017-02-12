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خدع يستخدمها التاجر ليدفعك للشراء تعرف عليها

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خدع يستخدمها التاجر ليدفعك للشراء تعرف عليها خدع يستخدمها التاجر ليدفعك للشراء تعرف عليها

أثناء تجولك لشراء ما تحتاج من سلع غذائية وغيرها في المحال التجارية تجد نفسك لا إرادياً قد اشتريت أكثر ما كنت تخطط له من البداية وزادت الفاتورة عن القيمة المخطط لها قبل خروجك للتسوق ويمكن تلخيص أسباب ذلك في عدة نقاط يمكن اعتبارها طرق خادعة يستخدمها التاجر ليدفعك للشراء.

ولأن المتاجر تعلم جيداً نفسية زبائنها لذلك تجد أنها تتبع طريقة مؤكدة النتائج في التأثير عليك لتشتري منتجات أكثر وذلك كالتالي :

  • السلع الأغلى بقرب المدخل مباشرة :

بما أنك فور دخولك للمتجر يكون استعدادك للشراء عاليا فهم يضعون لك السلع الأغلى ثمنا وربحا لهم مثل المخبوزات والدجاج والزهور.

 
  • المخبوزات ستشعرك بالجوع :

بمجرد أن تدخل المتجر وتشم رائحة المخبوزات الشهية سينخدع عقلك وتشعر بالجوع وتقم بالشراء.

 
  • حجم عربات التسوق :

غالباً تجدها كبيرة الحجم ولذلك الكمية القليلة من البضائع التي اشتريتها لن تظهر في السلة فتلقائيا ستقوم بالشراء لملئها.

 
  • مكملات الأطعمة بجوارها :

ستجد مكملات الأطعمة متواجدة بجوارها دائما مثل وضع الصلصة بجوار المكرونة لتقم بالشراء فوراً

 
  • خدعة تخفيض السعر :

الخصومات التي توجد على بعض السلع تدفعك أيضاً إلى شرائها حتى لو لم تكن تريدها لمجرد أن عليها خصم.

 
  • وضع بعض المنتجات في نهاية الممرات :

وذلك حتى تمر على عدد أكبر من المنتجات في طريقك إليها

  • الموسيقى الهادئة :

تدفعك للاسترخاء والرغبة في شراء مزيد من البضائع.

  • ترتيب عرض المنتجات :

يعطي شكلا جاذبا ومنظما يدفع البعض للشراء منها

  • ضيق ممرات الدفع :

وذلك حتى تكون قريبة من رؤيتك وترى كل ما هو معروض

  • إغراءات كثيرة في تلك الممرات :

بجانب المعروض من المنتجات يضعون لك مغريات في وسط تلك المنتجات تدفعك للشراء.

 
 

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رئيس قسم الأخبار