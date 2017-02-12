خدع يستخدمها التاجر ليدفعك للشراء تعرف عليها

ستجد مكملات الأطعمة متواجدة بجوارها دائما مثل وضع الصلصة بجوار المكرونة لتقم بالشراء فوراً

الخصومات التي توجد على بعض السلع تدفعك أيضاً إلى شرائها حتى لو لم تكن تريدها لمجرد أن عليها خصم.

وضع بعض المنتجات في نهاية الممرات :

وذلك حتى تمر على عدد أكبر من المنتجات في طريقك إليها

الموسيقى الهادئة :

تدفعك للاسترخاء والرغبة في شراء مزيد من البضائع.

ترتيب عرض المنتجات :