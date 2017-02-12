بالصور || أبناء مشاهير أساءوا لسمعة أبائهم بعد الوفاة .. ومن بينهم نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس

سمر العشري

مر على مصر فنانون و نجوم عظماء لمعت أسماؤهم في سماء الفن والشهرة، وتمكنوا بفنهم من محبة الجماهير ، حتى تركوا بصمة طيبة في قلوب محبيهم، إلا أن بعض أقارب هؤلاء النجوم قد أساءوا لسمعه أبائهم حتى أصبحوا وصمة عار لهم .

أقارب فنانون تم القبض عليهم ببعض التهم :

نجل الفنان فؤاد المهندس :

ومن أقارب هؤلاء النجوم نجل الفنان الكوميدى الكبير "فؤاد المهندس" وهو رجل الأعمال "محمد فؤاد المهندس" الذى تم القبض علية وقد أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على جميع ممتلكاته وذلك بسبب تهربه من سداد أموال للدولة بقيمة نصف مليار جنيه.

نجل الفنان محمد عوض :

وأيضا من أقارب هؤلاء النجوم نجل الفنان الكوميدى الراحل "محمد عوض" الذى صدر ضده حكم بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمه حيازة المخدرات وقضية دعارة .

زوجة الفنان يونس شلبى :

وأيضا أرملة الفنان الراحل "يونس شلبى" لإتهامها بالنصب على تاجر هواتف محمولة والاستيلاء منه على مليون جنيه مقابل شراء كمية كبيرة من الهواتف وامتناعها عن السداد حيث إنتهت القضية بالحكم عليها بالسجن لمدة عام مع الشغل وغرامة ألف جنية .

إبن الفنان مصطفى متولى :

وأيضا من ضمن هذه القائمة الفنان الشاب "عمر متولى" نجل الفنان الراحل "مصطفى متولى" بتهمة حيازة المخدرات إلا أنه أنكر هذا الاتهام وجاءت أقوال كالآتي : "كنت أسير بسيارتي وكان معي مدير أعمالي وهو الذي كان يدخن سيجارة حشيش، ونشبت مشادة كلامية بين مدير أعمالي وضابط الكمين، الذي لفق التهمة لى" .