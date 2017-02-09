بالصور | لصان سرقا سيارة من موقف للسيارات وفوجئا بوجود طفل داخل السيارة، وهذا ما فعلاه به؟

شيماء مصطفى

بعدما كثرة سرقه السيارات في هذه الأيام لذلك، والذي أنتشر بعض النصائح للحفاظ على سياراتكم، وهي يجب وضعها في مكان أمن دون تركها في مكان بدون تأمين جيد عليها، والذي يجعلها عرضة للسرقة، وهذه أغرب حالة لسرقه السيارات وقد وقعت أثناء قيام لصان بسرقة سيارة.

اللصان سرقا سيارة وكانت مفاجئة صادمة حينما أكتشفوا ما بداخلها

وصل بلاغ إلى الشرطة بسرقة سيارة وبداخلها طفل وقامت على الفور أخذ الشرطة بيانات السيارة لكي يتم العثور عليها والقبض على اللصان، ولكن حدث شئ غير متوقع وهو عودة الطفل إلى منزله مرة أخرى بعد عثور اللصان على الطفل في السيارة في المقعد الخلفي.

وصول الطفل للمدرسة

عاد الطفل “ريتشارد رودريجيز” إلى المدرسة ويبلغ من العمر ” 10 سنوات”، بعد أن تم خطفه بواسطة لصان وسبب خطفه عندما قاموا اللصان بسرقة سيارة والده.

الطفل يروي كيف تم سرقة السيارة

وقال ريتشارد: ” لم يلاحظ اللصان بوجودي داخل السيارة حتى استدارت المرأة وشاهدتني في المقعد الخلفي، وكنت خائفا جداً وكانت المرأة تقود السيارة بجنون، وفى نهاية المطاف انزلني اللصان من السيارة بالقرب من مدرستي وتمنا لي يوم دراسي موفقا”.

ولن يتم العثور على السيارة ولا اللصان إلى لان، حيث تقوم الشرطة بالبحث عنهم.

شبكةعيونالإخبارية

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