بوسي تعترف بأسرار كثيرة عن زوجها وخيانته لها

شيماء مصطفى

بوسي، واحدة من أكثر الفنانات شعبية في مصر و الوطن العربي، اشتهرت من خلال أداء الأغاني الشعبي في عدد كبير من الأفلام مؤخراً، و كانت بدايتها بأغنية أه يا دنيا، التي قامت بغنائها في فيلم عبده موتة، للفنان الشاب محمد رمضان، و التي حققت نجاحاً كبيراً و انتشرت بشكل كبير أثناء تشغيلها في الأفراح الشعبية.

من بعد تلك الأفنية بدأت تنهار عليها عروض للغناء في بعض الأفلام، و من ثم توالت عليها عروض التمثيل، و شاركت في أكثر من فيلم و مسلسل تلفزيوني مع الكثير من الفنانين و الفنانات، بينهم المطرب الشعبي سعد الصغير، محمود الليثي، و الفنانين كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، و غيرهم.

ولدت المطربة الشعبية بوسي في الأول من سبتمبر عام 1986، بمحافظة القاهرة، بدأت الغناء في عمر صغير في الملاهي الليلية، و الأفراح الشعبية، حتى جاءتها فرصة الغناء في أحد الأفلام.

و منذ ذلك الحين و هي احترفت المجال الفني بشكل كبير، و ظهرت في الكثير من الأعمال، من بينها الألماني، تتح، عبد موتة، عش البلبل، الحرب العالمية الثالثة، جوازة ميري، و غيرهم.

خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب، حلت المطربة الشابة و فجرت الكثير من المفاجآت التي لم يسمع عنها الجمهور من قبل، مثل خلافتها بينها و بين زوجها، و المشاكل التي كانت سبباً في كثرة الخلافات بينهما.

و فاجأت المطربة الشهيرة جمهورها عندما تحدثت عن زوجها قائلة، أن زوجها لم يكن يغار عليها كباقي الأزواج، و أضافت أنه كان يطلب منها أشياء وصفتها بصمت، و أضافت أنها لن تستطيع أن تقولها.

و في مفاجأة أخرى قالت، أن زوجها كان قد عمل لها سحراً بحسب وصفها، و أكدت أن بعض الأشخاص هي من قامت بعمل السحر لها عن طريق الطعام و الشراب، وخلال التصريحات التي أدلت بها في البرنامج قالت بوسي أنا ضربت زوجها في أحد المرات بعد خيانته لها في غرفة نومها، مؤكدة أن بعض الرجال تستحق الضرب.