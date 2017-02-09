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وزارة التموين تصرح عن موعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة وإضافة المواليد بداية شهر ابريل القادم

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وزارة التموين تصرح عن موعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة وإضافة المواليد بداية شهر ابريل القادم وزارة التموين تصرح عن موعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة وإضافة المواليد بداية شهر ابريل القادم

قامت وزارة والتجارة الداخلية بالعمل الجدي في تعديل منظومة الحاصلين على الدعم من خلال بطاقة التموين ،وذلك بعد تنقية وفلترة البطاقة التموينية وحذف الفئات الغير مستحقة للدعم ،ومنهم المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 اشهر والمتوفيين، وايضا الاسماء المكررة ،وبعد هذه الخطوة المهمة ،والتي بدأ تنفيذها بالفعل من بداية شهر فبراير الحالي .

 

المهلة المحددة لتسليم البطاقات التمونية المخالفة

صرح مصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية ،ان الوزارة قد منحت كل اصحاب البطاقات المخالفة مهلة لحذف الغير مستحقين دون دفع أي غرامات تذكر ،ولكن هذه المهلة سوف تنتهي بنهاية هذا الشهر أي شهر فبراير الحالي ،وان محاسبة المخالفين سوف تتم بعد انقضاء المهلة ،وسوف يحاسبوا على كل ما اخذوه من سلع تموينية بسعر السوق الحر الجاري .

اضافة المواليد من خلال رابط وزارة التموين من هنا 

ابريل القادم واضافة المواليد لبطاقة التموين

ولقد زفت وزارة التموين بشرى سارة لمستحقين الدعم من خلال بطاقة التموين ،بانه سوف يتم اضافة المواليد من سنة 2009 الى سنة 2013 واستخراج بطاقات جديدة لمن ليس لديهم ،وايضا سيتم تفعيل خطابات الفصل الاجتماعي لذويهم ،بعد ان تم توقفها في الفترة الماضية اثناء عملية تنقية البطاقة التموينية ،وكل هذه التجديدات والاضافات حددت الوزارة موعدها بداية من شهر ابريل القادم .

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