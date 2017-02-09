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تصريحات دونالد ترامب الخادشة للحياء عن الأميرة “ديانا” تثير جدلاً كبير فى الشارع البريطانى

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تصريحات دونالد ترامب الخادشة للحياء عن الأميرة “ديانا” تثير جدلاً كبير فى الشارع البريطانى تصريحات دونالد ترامب الخادشة للحياء عن الأميرة “ديانا” تثير جدلاً كبير فى الشارع البريطانى

من المنتظر فى الفترة القادمة زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد دونالد إلى المملكة المتحدة البريطانية، وعادت إلى الأذهان قبل تلك الزيارة التصريحات السابقة لدونالد ترامب والخادشة للحياء عن الأميرة ديانا ودوقة كامبريدج كايت ميدلتون حيثُ كان دونالد ترامب قد قام بالتصريح عقب وفاة الأميرة ديانا بعدة أشهر خلال إطلالتة ضمن برنامج يُدعى “هوارد ستيرن” أن ديانا مجنونة ولكنى على الرغم من ذلك كُنت لأقيم علاقة معها.

 

وقام دونالد ترامب بالتأكيد على ذلك فى مقابلة أخرى وبالتحديد عام 2000م حيثُ تطاول مرة أخرى وقال أنها مجنونة وأخذ يتفنن فى وصفها بشكل مثير للأستفزاز للمواطنين البريطانين وقال على الرغم أنها مجنونة لكن ذلك لا يهم فا هى جميلة.

 

كما قام أيضاً بكتابة تغريدة مثيرة جداً للجدل عن كايت ميدلتون حيثُ قال متسائلاً: “كم سيجني شخصٌ، استطاع التقاط صورة لدوقة كابريدج كايت ميدلتون وهي عارية، وتستلقي تحت أشعّة الشمس”.

إليكم صورة من تلك التغريدة التى كتبها عن “كايت ميدلتون” على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.

تصريحات دونالد ترامب الخادشة للحياء عن الأميرة ديانا تثير جدلاً كبير فى الشارع البريطانى
تصريحات دونالد ترامب الخادشة للحياء عن الأميرة ديانا تثير جدلاً كبير فى الشارع البريطانى

وبسبب تلك التصريحات قام مواطنون بريطانيون بإحتجاجات واسعة فى بريطانيا بالإضافة إلى توقيعهم أكثر من مليون عريضة وقعها مليون شخص لرفض زيارة دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة البريطانية.

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