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السيسي يكشف للجميع سرا خطيرا منذ 4 سنوات ونصف قائلا عن هذا السر: “وده السبب اللي مخلي الجيش بالشكل ده” .. (فيديو)

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السيسي يكشف للجميع سرا خطيرا منذ 4 سنوات ونصف قائلا عن هذا السر: “وده السبب اللي مخلي الجيش بالشكل ده” .. (فيديو) السيسي يكشف للجميع سرا خطيرا منذ 4 سنوات ونصف قائلا عن هذا السر: “وده السبب اللي مخلي الجيش بالشكل ده” .. (فيديو)

كشف عبد الفتاح -رئيس الجمهورية- عن سرا خطيرا أمام الجميع، سر خطير لم يبوح عنه منذ 4 سنوات ونصف حفاظا على كيان الجيش وحماية للدولة، علي حد قوله، وجاء ذلك خلال حضوره الندوة التثقيفية رقم 24 للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي -القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي- والفريق محمود حجازي -رئيس أركان حرب القوات المسلحة- وآخرين من كبار قادة الجيش والشرطة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف وشباب الجامعات وطلبة الكليات العسكرية .

 

كشف السيسي أنه منذ 4 سنوات ونصف طلب منه السماح بدخول فئات معينة للجيش ولكنه رفض، حتى لا يحتوي الجيش على توجهات سياسية ويكون الولاء فقط في الجيش لمصر وشعبها حيث قال: “منذ أربع سنوات ونصف طلب مني السماح بدخول فئات معينة للجيش، ورفضت وقتها وقلت لن يدخل أحد الجيش سوى المصري الذي ليس له أي توجهات دينية” .

 

وأضاف السيسي: “معندناش ولاء في الجيش والشرطة مذهبي ولا طائفي ولا سياسي ولا حتى لرئيس الجمهورية، الولاء لمصر وشعبها فقط” .

خطورة دخول هذه الفئات للقوات المسلحة 

وتابع السيسي حديثه موضحا خطورة أن تضم القوات المسلحة أفراد بتوجهات أخرى، وما لذلك من خطورة على تماسكها وثباتها، معللا أن هذه الأفراد لن يكون ولاءها لجيشها ولكن لتوجهها، ما يشكل خطورة بالغة على المصلحة الوطنية .

وقال السيسي في هذا الشأن: “قلت وقتها طول ما أنا موجود لن يدخل الجيش سوى المصري فقط، وهذا ما حمى ؛ لأنه لو كان بالجيش أحد له توجه معين لوقف مع توجهه هذا” .

واستكمل حديثه قائلا: “لا يجب أن يكون لأحد توجه معين ليس في الجيش والشرطة فقط؛ لأن هذا التوجه سيدفع صاحبه للانحياز له، وهذا شيء في منتهى الخطورة، وضد المصلحة الوطنية” .

وأخيرا ذكر السيسي أن هذا هو السبب الذي جعل الجيش بهذا الشكل حاليا، حيث قال: “خلوا بالكم كنت حريص أني مستدعيش مواجهة مع حد عشان أحافظ على ثبات مصر، فيه ناس لها توجهات موجودة في المؤسسات مش كويس لبلدنا ولا شعبنا، إما يكون مع بلده بس يا إما بلاش، جوه الجيش لا يمكن هنسمح يكون حد جواه كده واللي هيبان عليه هنمشيه، ده أمر معمول بيه من 30 سنة، وده السبب اللي مخلي الجيش بالشكل ده، جيش مصر مش جيش حد، بندافع عن المصريين فقط وليس أحد آخر” .

شاهد السيسي يتحدث يتحدث …

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