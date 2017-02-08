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أبوتريكة يقرر عدم العودة لمصر مرة أخري والبقاء في قطر

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أبوتريكة يقرر عدم العودة لمصر مرة أخري والبقاء في قطر أبوتريكة يقرر عدم العودة لمصر مرة أخري والبقاء في قطر

أكدت بعض التقارير الصحفية أن لاعب النادي الأهلي ومنتخب المعتزل محمد أبوتريكة، قد إتخذ قرار نهائي بعدم العودة إلي مصر مرة أخري، وسوف يظل في دولة قطر، كما أنه يرتب لكي يستقبل باقي أفراد عائلتة هناك، وذلك بعد إدراج إسمه في قائمة الإرهابين في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.

 

وكان أبوتريكة يتواجد في دولة قطر خلال الفترة الماضية، من أجل تحليل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، وكان يقال أنه سوف يعود إلي مصر بعد إنتهاء مباريات البطولة، وهو ما لم يتم تنفيذه بشكل فعلي بعد إنتهاء البطولة المقامة في دولة الجابون، وهو ما أكد علي فكرة عدم عودتة مرة أخري إلي مصر.

 

والجدير بالذكر أن قرار وضع محمد أبوتريكة علي قوائم الإرهاب في مصر قد أثار جدلاً واسعاً في جميع الأوساط بجمهورية مصر العربية، حيث تعاطف عدد كبير من الشعب المصري مع اللاعب الكبير، خاصة وأنه يتمتع بشعبية كبيرة جداً في مصر وخارجها بسبب أخلاقه العالية وإحترامه للجميع.

 

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