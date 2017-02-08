انتحر للتخلص من ديونه فشاهدته ابنته وكانت الفاجعة الثانية !

شيماء مصطفى

نعرض لكم حادثة مأساوية، تدمع لها العيون، وتحزن لها القلوب، حدثت تلك الحادثة المروعة في مدينة الفيوم بمصر، حيث انتحر محاسب من مدينة الفيوم في العقد السادس من عمره، بعد أن تراكمت عليه الديون، وتسببت في إصابته بحالة نفسية شديدة وصلت به إلى حد الانتحار، وكانت الفاجعة عند دخول ابنته عليه، فدخلت عليه أبنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، فوجدت والدها مشنوقاً ومتدلياً من سقف حجرته، ما أصابها بالصدمة وتوفيت في الحال.

وقد تقدم مدرس ببلاغ إلى مدير أمن الفيوم اللواء قاسم أمين، يفيد به بأنه قد عثر على جثة عمه مشنوقاً ومتدلياً من سقف حجرته وكذلك جثة ابنة عمه ملقاه على السرير، وذلك في شقته بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم بمصر،هو وابنته ساندرا صاحبة التاسعة سنوات متوفيه على سرير غرفة النوم.

وخلال التحقيقات مع زوجة المتوفي، ذكرت أنه كان دائماً ما يشتكي من كثرة ديونه، فكان قد اقترض مبلغاً من أحد البنوك، ولكنه لم يستطع سداد الأقساط الشهرية، وتعثر في السداد، ما تسبب في إصابته بحالة نفسية أدت إلى انتحاره، وأثبت الطب الشرعي أن الفتاة ساندرا قد تعرضت لأزمة قلبية حادة تسببت في وفاتها في الحال.