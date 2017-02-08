أسعار السكر والزيت التمويني الان بعد قرار وزير التموين سعر السكر يصل الى 8 جنيه والزيت 13 تابع التفاصيل

شيماء مصطفى

أسعار السكر والزيت التمويني، انتشرت العديد من التصريحات خلال الساعات الماضية حول زيادة العديد من السلع الاستهلاكية والأساسية للمواطنين فى مصر مرة ثانية، وبعد ان شهدت الساحة ارتفاع كبير للعديد من الاسعار فى وقت قياسى بنسب متفاوتة وكبيرة تصل الى 45 % على الاسعار، حيث أوضح عدد من اصحاب الاعمال والشركات ان الارتفاع الذي شهده السوق المصرى خلال الفترة الماضية بسبب زيادة سعر الدولار الامريكى بعد قرار التعويم الذى أصدره محافظ البنك المركزى طارق عامر فى نوفمبر الماضى والذى أثر على ارتفاع سعر الدولار الجمركي وقل الواردات، كما قام عدد كبير من تجار الجملة والمخازن بتخزين عدد كبير من السلع الإستراتيجية لرفع السعر وجنى بمبالغ طائلة، وكما شعر المواطن البسيط بارتفاع الأسعار والذي تفوق الارتفاع على الدخل الأساسي ليزيد من الفجوة وارتفاع شرائح الفقر فى مصر، كما صرح عدد من خبراء الاقتصاد ان زيادة الطلب الشديد على الدولار خلال الفترة الماضية وقلة الموارد للعملة الصعبة زادة من ارتفاعه والذى اثر بدوره على الصادرات .

أسعار السكر والزيت التمويني

وشهدت الساحة السياسية والمواقع الاخبارية وايضا مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة بعد الاخبار التى تناولت زيادة أسعار السكر و الزيت التموينى، والذى صرح وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بزيادة اسعار بعض السلع على البطاقة التموينية ابتداء من شهر فبراير الحالى ليتم صرف السلع بالزيادة الجديدة.

واضاف اللواء اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وعلبة الزيت 800 جرام إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، فيما تعد ثانى زيادة سعر الزيت التمويني خلال شهر، فى حين يبلغ سعر عبوة المسلي النباتي 500 جرام 13 جنيهًا بدلا من 11.75 جنيها، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا .، كما ارسل صورة ضوية من السلع بعد الزيادة الى قطاع الرقابة والتوزيع بعد ان وافق عليها الوزير إلى مديريات التموين بالمحافظات لبدء تنفيذها من الأول من شهر فبراير.

صورة ضوئية من القرار والاسعار بعد الزيادة

شبكةعيونالإخبارية

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