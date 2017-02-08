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فضيحة كبري .. “كوكاكولا” تستخدم “الديدان” سرا من أجل تحسين مذاق مشروباتها الغازية ..

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فضيحة كبري .. “كوكاكولا” تستخدم “الديدان” سرا من أجل تحسين مذاق مشروباتها الغازية .. فضيحة كبري .. “كوكاكولا” تستخدم “الديدان” سرا من أجل تحسين مذاق مشروباتها الغازية ..

كشفت قناة الجزيرة الوثائقية عن مفاجأة صادمة “ومقرفة” إذا صح التعبير، حيث كشفت عن قيام شركة المشروبات الغازية العملاقة “كوكاكولا” باستخدام “الديدان” سرا من أجل تحسين مذاق مشروباتها الغازية، حيث تضيف نسبة 10 % من طحين “الديدان” إلي المنتج من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، وجاء ذلك في مقال مفصل نشرته الجزيرة تحت عنوان “أكل الحشرات .. هل ينقذ عالمنا؟!” .

 

استخدام “كوكاكولا” لهذه النسبة الكبيرة من “الديدان” في صناعة مشروباتها الغازية جاء من أجل تحقيق أرباح أكبر للشركة، خاصة وأن إضافة “الديدان” إلي المشروبات الغازية يعطيها مزيدا من المذاق الحلو .

 
الجزيرة تكشف عن فضيحة كوكاكولا
الجزيرة تكشف عن فضيحة كوكاكولا

ويأتي ذلك من خلال توجه الشركات الرأسمالية التي شاركت في مؤتمر “كرست” لبحث مستقبل الغذاء في العالم إلي البحث عن “البدائل”، وذلك من أجل ترسيخ فكرة البديل في العالم واستغلال ما هو موجود علي الأرض من لحوم حيوانية وحشرات، بعد ان أفسدوا هذه الأرض صناعيا وجففت سفنهم أسمالك المحيطات والبحار جشعا، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلي خلق دائرة إنتاج جديدة يستفيد من الرأسمالي علي حساب الفقير كالعادة .

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