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في العيد... زيّني شعرك بالاكسسوارات الشرقيّة

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في العيد... زيّني شعرك بالاكسسوارات الشرقيّة في العيد... زيّني شعرك بالاكسسوارات الشرقيّة

في شهر رمضان، تطرأ مناسبات وإفطارات، وتكونين في المنزل طوال النهار، ولم يتسنَّ لك الذهاب إلى الصالون، أو قد تكونين من اللواتي يمنحن شعرهنّ فرصة للاستراحة في هذا الشهر، فيكون من الطبيعيّ أن تذهبي إلى مناسبتك على طبيعتك، تاركة شعرك منسدلاً بحريّة.
لكن لِمَ لا تحضّرين نفسك منذ اليوم، فتكون لك تسريحة مميّزة، أو يكون لك اكسسوار من وحي المناسبة لتزيّني به شعرك.
من هنا ولمساعدتك في هذا الموضوع اتصل موقع "سيدتي نت" بمصمّمة الاكسسوارات غادة قليلات، لتعرّفنا إلى تصاميمها الجديدة وكيفيّة استعمالها والمناسبة الملائمة لها.
اكسسوارات شرقيّة:
تقول غادة إنّ هذه التصاميم الخاصّة بتزيين الشّعر استوحتها من المرأة الشرقيّة العربيّة؛ فاكسسوار الشّعر من شأنه أن يُسلّط الضوء على جمال المرأة خصوصاً ويزيد من جاذبيّتها، كما أنّ هذه الاكسسوارات رائجة عالميّاً، وتسمح للمرأة بوضعها بسهولة على شعرها الطبيعيّ أو بعد تسريحه بمختلف التسريحات في الصالون.
مناسبات مختلفة:
هذه القطع المختلفة الألوان بين الفضيّ والذهبيّ والنحاسيّ متوفّرة بتصاميم مختلفة، وأصبحت مطلوبة من قبل النساء كافة، حيث نجد العروس العصريّة مزيّنة بها، وكذلك الخطيبة.
فماذا لو كانت مناسبة العيد، وكنت من اللواتي يفضلّن التألّق والتميّز في كلّ مناسبة.
"سيدتي نت" ينصحك بتحضير نفسك من اليوم واختيار واحد من هذه الاكسسوارات للعيد.

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