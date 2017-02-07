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وصفة طبيعية بسيطة تمنع «تساقط الشعر» وتحسن البصر بشكل رهيب خلال بضعة أيام

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وصفة طبيعية بسيطة تمنع «تساقط الشعر» وتحسن البصر بشكل رهيب خلال بضعة أيام وصفة طبيعية بسيطة تمنع «تساقط الشعر» وتحسن البصر بشكل رهيب خلال بضعة أيام

تساقط الشعر والصلع المبكر أصبح مشكلة كبيرة يعاني منها معظم الناس ولا تقتصر على فئة عمرية معينة فهناك العديد من الشباب والفتيات لديهم هذه المشكلة، وهناك بعض الأشخاص اللذين يستعملون المستحضرات لتقوية بوصيلات الشعر ولكنها تكون باهظة الثمن وقد لا تؤتي بنتيجة جيدة، لذالك نقدم لكم وصفة جديدة من مكونات طبيعية تعالج الصلح وتساقط الشعر وتعمل على تعزيز البوصيلات وإعادة إنبات الشعر من جديد وتطهير فروة الرأس.

 

إبتكر الخبراء في محال العناية بالشعر وصفة طبيعية لإعادة إنبات الخصلات ومنع تساقط الشعر، بل تعمل أيضاً على تحسين البصر والرؤية وتعزز المناعة للجسم كله، فتحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الإلتهابات وتمنع تكون الأورام والخلايا الخبيثة، علاوة على ذالك تنشط الذهن والجسم ومنع التعب والإجهاد.

وصفة لعلاج تساقط الشعر ومنع الصلع

المكونات/ 200 جرام زيت بذرة الكتان – 4 ثمرات ليمون – كيلو عسل أبيض – 3 فصوص ثوم.

طريقة تحضير الوصفة/

  • ضع زيت بذرة الكتان في الخلاط وعليه العسل ويخلط، ثم يضاف الثوم والليمون.
  • أحفظ المزيج في زجاجة نظيفة محكمة الغلق في الثلاجة.

طريقة الإستخدام:- تناول 3 ملاعق كل يوم قبل الوجبات بنصف ساعة، وستلاحظ  تحسن كبير في تساقط الشعر وإنباته بسرعه وتحسين البصر خلال بضعة أيام من الإستخدام، علاوة على ذالك ستشعر بتحسن ملحوظ في الصحة العامة.

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