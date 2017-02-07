كارثة : نائبة تكشف تورط 19 الف مزرعة دواجن بحقن الدواجن بهرمونات مسببه للعجز الجنسي والسرطان

كارثة تهدد حياة الكثير منا فقد قامت أكثر من 19 الف مزرعة دواجن في مصر بحقن إنتاجها من الدواجن بمادة ” الفورمالين والهرمونات ” وهما أخطر المواد التي تتسبب للإنسان بالعجز الجنسي والفشل الكلوى ، بالإضافة إلي وقف عمل الغدد الصماء عن القيام بعملها مما يعد كارثة تهدد حياتنا وحياة اولادنا..

وقد قامت النائبة مني منير بتقديم بلاغ رسمي وعاجل للنائب العام ورئيس مجلس الشعب لإنهاء تلك الكارثة والتحقيق فيها دون ادني رقابة حكومية ، وعند القيام بدراسة تلك المواد علي يد مجموعة من المتخصصين تم التأكد من ان تلك المواد ” الفورمالين والهرمونات ” ضارة جداً على صحة الإنسان لإحتوائه علي مواد مسرطنة ،وتسبب أضرار بالغة مثل الكبد والفشل الكلوي التام وتم وضع التقرير الخاص بتلك المواد إلي البلاغ المقدم .

كما أكدت النائبة مني منير ان تلك الكارثة التي تتم علي يدي اصحاب المزارع تتم دون اي رقابة حكومية او بيطرية تزامناً مع أرتفاع أسعار الدواجن مع عدم إلتزام المزارع بمقاييس الجودة والسلامة العامة ، وتم التأكد من منظمة الصحة العالمية علي خطورة تلك المواد وما يمكن ان تسببه علي المدي البعيد والقريب من فشل كلوي والكبد والعجز الجنسي بجانب العقم التام للنساء .