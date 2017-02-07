أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

صور| لأول مرة نكشف صورة شقيقة رأفت الهجان الجاسوس المصري كيف أصبحت قبل وفاتها

Google+ Print
صور| لأول مرة نكشف صورة شقيقة رأفت الهجان الجاسوس المصري كيف أصبحت قبل وفاتها صور| لأول مرة نكشف صورة شقيقة رأفت الهجان الجاسوس المصري كيف أصبحت قبل وفاتها

لا شك في أن الشعب المصري يعرف شخصية رأفت الهجان، والذي جسدها الفنان الراحل محمود عبد العزيز في مسلسل تليفزيوني كبير، هو البطل المصري “رفعت علي سليمان الجمال” والذي ولد في عام 1927، ووافته المنية في عام 1982 عن عمر يناهز 57 سنة.

 

رأفت الهجان الذي كان يعمل جاسوس لصالح المخابرات المصرية

وكان يعمل جاسوس لصالح المخابرات المصرية والذي كان يعيش في إسرائيل منذ عام 1956 والذي أمد بمعلومات خطيرة وعظيمة في الفترة 1967 إلى 1973 واستمرت بعد حرب أكتوبر 73، ثم سافر من إسرائيل إلى ألمانيا وتوفى هناك مع زوجته.

 

شقيقة رأفت الهجان

واليوم جئنا بمعلومات عن شقيقته الذي لا يعرفها الكثير، وهي “نزيهة علي سليمان الجمال” اسمها الحقيقي والتي جسدتها الفنانة “عفاف شعيب”، في مسلسل “رأفت الهجان” تحت اسم شريفة.

معلومات عن شقيقة رأفت الهجان لا يعلمها الكثير

والسيدة نزيهة الجمال، هي الشقيقة الوحيدة للجاسوس المصري “رفعت الجمال”، وقد توفيت في شهر أغسطس عام 2015 الماضي، عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، ولها ولدان مازالوا على قيد الحياة هما” “بكر وطارق”، وقد توفى لها 3 أولاد من زوجها الراحل أحمد شفيق.

شقيقة رأفت الهجان

فاة السيدة نزيهة الجمال

وقد توفيت السيدة نزيهة الجمال، بدون أن تعانى من أي مرض، ولكن قبل أن تتوفى بشهور قليلة أصيبت بمرض الزهايمر في عام 2015.

صور لأول مرة تعرض لكم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين