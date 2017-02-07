صور| لأول مرة نكشف صورة شقيقة رأفت الهجان الجاسوس المصري كيف أصبحت قبل وفاتها

شيماء مصطفى

لا شك في أن الشعب المصري يعرف شخصية رأفت الهجان، والذي جسدها الفنان الراحل محمود عبد العزيز في مسلسل تليفزيوني كبير، هو البطل المصري “رفعت علي سليمان الجمال” والذي ولد في عام 1927، ووافته المنية في عام 1982 عن عمر يناهز 57 سنة.

رأفت الهجان الذي كان يعمل جاسوس لصالح المخابرات المصرية

وكان يعمل جاسوس لصالح المخابرات المصرية والذي كان يعيش في إسرائيل منذ عام 1956 والذي أمد مصر بمعلومات خطيرة وعظيمة في الفترة 1967 إلى 1973 واستمرت بعد حرب أكتوبر 73، ثم سافر من إسرائيل إلى ألمانيا وتوفى هناك مع زوجته.

شقيقة رأفت الهجان

واليوم جئنا بمعلومات عن شقيقته الذي لا يعرفها الكثير، وهي “نزيهة علي سليمان الجمال” اسمها الحقيقي والتي جسدتها الفنانة “عفاف شعيب”، في مسلسل “رأفت الهجان” تحت اسم شريفة.

معلومات عن شقيقة رأفت الهجان لا يعلمها الكثير

والسيدة نزيهة الجمال، هي الشقيقة الوحيدة للجاسوس المصري “رفعت الجمال”، وقد توفيت في شهر أغسطس عام 2015 الماضي، عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، ولها ولدان مازالوا على قيد الحياة هما” “بكر وطارق”، وقد توفى لها 3 أولاد من زوجها الراحل أحمد شفيق.

فاة السيدة نزيهة الجمال

وقد توفيت السيدة نزيهة الجمال، بدون أن تعانى من أي مرض، ولكن قبل أن تتوفى بشهور قليلة أصيبت بمرض الزهايمر في عام 2015.

صور لأول مرة تعرض لكم

شبكةعيونالإخبارية

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