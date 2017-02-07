بالفيديو || السمك يغرق في موجة غلاء الأسعار ويرتفع لسعر جنوني غير مسبوق

سمر العشري

قام الإعلامي "وائل الإبراشي" خلال حلقة أمس الاثنين من برنامج "العاشرة مساء" والمذاع عبر قناة دريم الفضائية بعرض تقرير خاص عن ارتفاع أسعار الأسماك بجميع أنواعها بالأسواق المصرية، حيث قام التقرير بعرض مجموعه من اللقاءات مع عدد من المواطنين وعدد من بائعي الأسماك بإحدى أسواق الأسماك المصرية.

حيث قال أحد البائعين أن أسعار السمك البلطي أصبحت 25 جنية للكيلو المشوى و30 جنية للكيلو المقلي، بعد أن كان بسعر 15 جنية مشوي، كما ذكر بائع أخر أن سعر السمك الروسي المجمد أصبح بـ 35 بدلا من 10 جنية، كما أضاف بائع أخر أنه قام برفع أسعار شوي السمك إلى 4 جنية بدلاً من 2 جنية للكيلو.

وفي لقاء مع بائع أخر قال أن سبب أرتفاع أسعار الأسماك إلى اكثر من الضعف بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من 4200 جنية إلى 9200 جنية.

شبكةعيونالإخبارية

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