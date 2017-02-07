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حقيقة سحب كأس أمم أفريقيا من الكاميرون ومنحها لمصر

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حقيقة سحب كأس أمم أفريقيا من الكاميرون ومنحها لمصر حقيقة سحب كأس أمم أفريقيا من الكاميرون ومنحها لمصر

إنتشرت العديد من الأخبار والتقارير في الساعات الماضية، التي تؤكد أن منتخب الكاميرون قد قام بخطأ إداري يستلزم سحب كأس أمم أفريقيا منه ومنحه لمنتخب ، وذلك بعد أن تم إشراك اللاعب “موكاندجو” في المباراة النهائية، وهو حاصل علي إنذارين في مباراة السنغال وغانا، وهو ما يستلزم غيابة عن مباراة النهائي أمام مصر.

 

وقد إستندت تلك التقارير والأخبار علي تقرير قامت قناة “RTP” البرتغالية بنشرة، وهو ما أثار ضجة كبيرة جداً، لأنه في حالة صحة تلك الواقعة، يعتبر منتخب الكاميرون، قد خسر المباراة بنتيجة 2/0، ويتم سحب كأس أمم أفريقيا من الكاميروني ويتم منحه لمنتخب مصر، وهو ما أعاد الأمل في نفوس الكثير من المصريين.

 

ولكن بعد الإطلاع علي سجل مباريات الكاميرون في البطولة، تم التأكيد أن لاعب منتخب الكاميرون “موكاندجو” لم يحصل علي أي إنذار في مباراة السنغال، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال الموقع الرسمي للإتحاد الأفريقي، الذي أكد علي أن المنتخب الكاميروني لم يقم بأي خطأ إداري كما تمت إشاعتة.

 

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