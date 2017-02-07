ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-2-2017

سمر العشري

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الثلاثاء 7-2-2017 ، اليوم في البنك المصري الخليجي استقر سعره عند 4.91 جنيهات للشراء ، وهو افصل البنوك اليوم .

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء :

البنكشراء بيع آخر تحديث

٤٫٩١٧٨ جم

٤٫٩٤٧٩ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٩٢٧ جم

٤٫٩٠٤ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٩٢٧ جم

٤٫٩١٩٧ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٩٢٦ جم

٤٫٩١٩٧ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٩ جم

٤٫٩٩ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٨٥٦ جم

٤٫٩٣٣٩ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٧٩٣٤٩ جم

٤٫٩٠٦٤٠٥ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٧٩٣ جم

٤٫٨٩٣١ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٧٠٦ جم

٤٫٩٣٢٦٨ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٧٠٦ جم

٤٫٩٤٦٤ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٧٠٦ جم

٤٫٩٣٨٣ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٦٧٤ جم

٤٫٩٤٦٤ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٥٩ جم

٤٫٩١١ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٥٤١ جم

٤٫٩٠٦٧ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٥٣٥ جم

٤٫٨٩٣١ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٨٤١٧ جم

٤٫٩٠٨٦ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٧٩٥٩ جم

٤٫٩١٣١ جم

منذ 3 أسابيع,

٤٫٧٨٢ جم

٤٫٩٥٢٧ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٧٤٥٨ جم

٤٫٩٤٥١ جم

منذ 15 دقيقة,

٤٫٢٠٠١ جم

٥٫١٤٣ جم

منذ 15 دقيقة,

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads