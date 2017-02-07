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ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-2-2017

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ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-2-2017 ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-2-2017

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الثلاثاء 7-2-2017 ، اليوم في البنك المصري الخليجي استقر سعره عند 4.91 جنيهات للشراء ، وهو افصل البنوك اليوم .

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء :

 

البنكشراء  بيع  آخر تحديثEGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٩١٧٨ جم

٤٫٩٤٧٩ جم

 منذ 15 دقيقة,

BM.jpg

بنك مصر

٤٫٨٩٢٧ جم

٤٫٩٠٤ جم

 منذ 15 دقيقة,

SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫٨٩٢٧ جم

٤٫٩١٩٧ جم

 منذ 15 دقيقة,

PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٨٩٢٦ جم

٤٫٩١٩٧ جم

 منذ 15 دقيقة,

SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫٨٩ جم

٤٫٩٩ جم

 منذ 15 دقيقة,

CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫٨٨٥٦ جم

٤٫٩٣٣٩ جم

 منذ 15 دقيقة,

BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫٨٧٩٣٤٩ جم

٤٫٩٠٦٤٠٥ جم

 منذ 15 دقيقة,

NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫٨٧٩٣ جم

٤٫٨٩٣١ جم

 منذ 15 دقيقة,

ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫٨٧٠٦ جم

٤٫٩٣٢٦٨ جم

 منذ 15 دقيقة,

ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٨٧٠٦ جم

٤٫٩٤٦٤ جم

 منذ 15 دقيقة,

AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫٨٧٠٦ جم

٤٫٩٣٨٣ جم

 منذ 15 دقيقة,

CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫٨٦٧٤ جم

٤٫٩٤٦٤ جم

 منذ 15 دقيقة,

PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫٨٥٩ جم

٤٫٩١١ جم

 منذ 15 دقيقة,

THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫٨٥٤١ جم

٤٫٩٠٦٧ جم

 منذ 15 دقيقة,

FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫٨٥٣٥ جم

٤٫٨٩٣١ جم

 منذ 15 دقيقة,

BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫٨٤١٧ جم

٤٫٩٠٨٦ جم

 منذ 15 دقيقة,

NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫٧٩٥٩ جم

٤٫٩١٣١ جم

 منذ 3 أسابيع,

MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫٧٨٢ جم

٤٫٩٥٢٧ جم

 منذ 15 دقيقة,

BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٧٤٥٨ جم

٤٫٩٤٥١ جم

 منذ 15 دقيقة,

HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫٢٠٠١ جم

٥٫١٤٣ جم

 منذ 15 دقيقة,

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