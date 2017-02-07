ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-2-2017

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الثلاثاء 7-2-2017 ، اليوم في البنك المصري الخليجي استقر سعره عند 4.91 جنيهات للشراء ، وهو افصل البنوك اليوم .
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء :
البنكشراء بيع آخر تحديث
البنك المصري الخليجي
٤٫٩١٧٨ جم
٤٫٩٤٧٩ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك مصر
٤٫٨٩٢٧ جم
٤٫٩٠٤ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك قناة السويس
٤٫٨٩٢٧ جم
٤٫٩١٩٧ جم
منذ 15 دقيقة,
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
٤٫٨٩٢٦ جم
٤٫٩١٩٧ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
٤٫٨٩ جم
٤٫٩٩ جم
منذ 15 دقيقة,
البنك التجارى الدولي CIB
٤٫٨٨٥٦ جم
٤٫٩٣٣٩ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك بلوم مصر
٤٫٨٧٩٣٤٩ جم
٤٫٩٠٦٤٠٥ جم
منذ 15 دقيقة,
البنك الأهلي المصري
٤٫٨٧٩٣ جم
٤٫٨٩٣١ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك الاسكندرية
٤٫٨٧٠٦ جم
٤٫٩٣٢٦٨ جم
منذ 15 دقيقة,
مصرف أبو ظبي الاسلامي
٤٫٨٧٠٦ جم
٤٫٩٤٦٤ جم
منذ 15 دقيقة,
البنك العربي الافريقي الدولي
٤٫٨٧٠٦ جم
٤٫٩٣٨٣ جم
منذ 15 دقيقة,
كريدي أجريكول
٤٫٨٦٧٤ جم
٤٫٩٤٦٤ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك التنمية والائتمان الزراعى
٤٫٨٥٩ جم
٤٫٩١١ جم
منذ 15 دقيقة,
المصرف المتحد
٤٫٨٥٤١ جم
٤٫٩٠٦٧ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك فيصل
٤٫٨٥٣٥ جم
٤٫٨٩٣١ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك القاهرة
٤٫٨٤١٧ جم
٤٫٩٠٨٦ جم
منذ 15 دقيقة,
البنك الأهلى اليونانى بمصر
٤٫٧٩٥٩ جم
٤٫٩١٣١ جم
منذ 3 أسابيع,
بنك مصر إيران للتنمية
٤٫٧٨٢ جم
٤٫٩٥٢٧ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك البركة
٤٫٧٤٥٨ جم
٤٫٩٤٥١ جم
منذ 15 دقيقة,
بنك التعمير و الاسكان
٤٫٢٠٠١ جم
٥٫١٤٣ جم
منذ 15 دقيقة,إعلان - Ads إعلان - Ads