استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-2-2017

سمر العشري

منذ قرار تخفيض عز سعر طن الحديد ، وجدت حالة في السوق من الترقب والحذر و إنتظار أخرما ستستفر عنه الأيام و ما إذا كان هناك هبوط جديد في الأسعار أم أن الأسعار ستستقر.

الحديد هو المكون الرئيسي في عملية البناء هو الأساس و يؤثر إرتفاع سعر الحديد على تكلفة البناء و بالتالي على سعر العقار عند البيع،

وقد أتخذت مجموعة من الشركات امس قرار بتخفيض سعر طن الحديد 450، على غرار تخفيض حديد عز أسعاره، حيث يقود حديد عز الأسعار دائما صعودا و هبوطا، و هذه المصانع التي قررت تخفيض أسعارها هي حديد المصريين حيث أصبح سعر طن الحديد 9475جنيه، و حديد الجارحي حيث أصبح سعر طن الحديد 9500. جنيه ، أما المصنع الثالث هو مصنع المركبي حيث يبيع طن الحديد 9400جنيه .

وتوالت المصانع التي حذت على خطى حديد عز حيث أعلن مجموعة جديدة من المصانع أسعار بيع طن الحديد لشهر فبراير و فيها تخفيض في حدود 100% عن أسعار بيع شهر يناير .

وأكدت المصانع أنها إضطرت لتخفيض أسعارها رغم الخسائر التي تتكبدها بعد إرتفاع أسعار الكهرباء و الغاز و زيادة قيمة الضريبة المضافة و رغم إستمرار أسعار المادة الخام (البيلت) مرتفعة عالميا، وذلك لمواجهة الحديد المستورد و خاصة التركي الموجود في السوق بكميات كبيرة و بإسعار غير تنافسية.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء :

إسم الشركة إسم المنتج سعر المصنع أعلى سعر حديد عز عز 9000 جنية 9253جنية الدخيلة 9520جنية 9520جنية حديد المصريين المصريين 9125جنية 9245جنية حديد بشاي بشاي 9100 جنيه 9220 جنيه الوطنية للصلب العتال 9150 جنية 9150 جنية حديد عطيه عطيه 9150جنيه 9250 جنيه حديد المراكبي المراكبي 9050 جنية 9150جنية حديد الكومي الكومي 9700 جنية 9700 جنية حديد المعادي المعادي 8900 جنية 8900 جنية حديد بيانكو بيانكو 9100 جنية 9100 جنية حديد العشري العشري 9000 جنية 9000جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9500 جنية 9500 جنية حديد الجارحي الجارحي 9150جنية 9500 جنية حديد الوطنية الوطنية 9150جنية 9150 جنية حديد اركو اركو 9550 جنيه 9550 جنية حديد قوطة قوطة 9550 جنية 9550 جنية حديد سرحان سرحان 8950 جنية 9050 جنيه حديد الجيوشي الجيوشي 9050جنيه 9150 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 9000جنيه 9100 جنيه

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 693 جنية 700جنية النصر 683جنية 680جنية أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية الفهد 700 جنية 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 700 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 695جنية حورس 690جنية 690جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية الصخرة 680جنية 680 جنية أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية الممتاز 710 جنية 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية تكنو 675جنية 680 جنية أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية السويدي السويدي 695 جنية 700جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية البرج 780 جنية 780 جنية الساحل 850 جنية 850 جنية

هذا ويتوقع نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بإتحاد الغرف التجارية السيد عبد العزيز قاسم مزيد من الإنخفاض بإسعار الحديد نتيجة الركود بالأسواق و رغبة مصانع الحديد بيع ما لديها من مخزون.

شبكةعيونالإخبارية

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