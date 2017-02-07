انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/2/7

سمر العشري

إستقر سعر الدولار مقابل الجنيه منذ عدة أسابيع في البنوك المصرية و في السوق السوداء، ولا تحدث سوى تغيرات طفيفة بين البنوك، ولكن المنحنى الآن يتجه نحو الهبوط، هذا وتقدم البنوك الأجنبية أسعار أعلى من الحكومية، حيث تحاول جذب أكبر عدد من العملاء للحصول على العملة الصعبة و بيعها بسعر أعلى، في إطار قلة عدد فروع البنوك الأجنبية مقارنة بالحكومية.

تشهد البنوك اليوم الإثنين حالة من التغيرات لسعر صرف الورقة الخضراء حيث أعلنت كل البنوك المصرية عن سعر العملة الأمريكية لتعاملات هذا اليوم، و قد أعلن كل بنك عن سعر الشراء و سعر البيع لليوم الثلاثاء 7 فبراير، و قد أصبح بنك المصري الخليجي يقدم افضل سعر لشراء الدولار و هو 18.45، بينما يقدم بنك فيصل و بنك التنمية والائتمان الزراعي و بنك فيصل أقل سعر للبيع و هو 18.35

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك :

البنك شراء بيع آخر تحديث البنك المصري الخليجي ١٨٫٤٥ جم ١٨٫٥٥ جم منذ 21 ثانية, البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫٤ جم ١٨٫٤٥ جم منذ 22 ثانية, البنك العربي الافريقي الدولي ١٨٫٣٧ جم ١٨٫٥٢ جم منذ 16 ثانية, البنك التجارى الدولي CIB ١٨٫٣٥١ جم ١٨٫٥٠١ جم منذ 22 ثانية, بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٥٥ جم منذ 21 ثانية, بنك الاسكندرية ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٥ جم منذ 22 ثانية, بنك التعمير و الاسكان ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٤٥ جم منذ 22 ثانية, البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٥ جم منذ 22 ثانية, بنك البركة ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٤ جم منذ 22 ثانية, بنك القاهرة ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٤ جم منذ 21 ثانية, مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٥٥ جم منذ 21 ثانية, بنك قناة السويس ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٤٥ جم منذ 21 ثانية, بنك مصر ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٤ جم منذ 21 ثانية, كريدي أجريكول ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٥٥ جم منذ 21 ثانية, البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٨٫٣٥ جم ١٨٫٤٥ جم منذ 21 ثانية, بنك فيصل ١٨٫٣ جم ١٨٫٣٥ جم منذ 21 ثانية, البنك الأهلي المصري ١٨٫٣ جم ١٨٫٣٥ جم منذ 17 ثانية, بنك بلوم مصر ١٨٫٣ جم ١٨٫٤ جم منذ 22 ثانية, بنك مصر إيران للتنمية ١٨٫٣ جم ١٨٫٤ جم منذ 22 ثانية, بنك التنمية والائتمان الزراعى ١٨٫٣ جم ١٨٫٣٥ جم منذ 19 ثانية, المصرف المتحد ١٨٫٣ جم ١٨٫٤ جم منذ 22 ثانية,

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء :

قد سجل السوق السوداء اليوم سعر تداول من 18.50 و حتى 18.90 أي أزيد من سعر البنوك لمحاولة جذب العملة و ليتجه إليهم من يريد البيع بسعر أعلى. وقد كانت السوق السوداء قد إختفت من السوق لفترة بعد قرار تعويم الجنيه و أغلق الكثير من مكاتب الصرافة أبوابه، حيث أن البنك المركزي سمح لهم بفرق أسعار من عشرة إلي خمسة عشر قروش فقط عن سعر البنك، و صدر تجريم لمن يتاجر في العملة بأسعار أعلى من البنوك و من هذا الحد.

شبكةعيونالإخبارية

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