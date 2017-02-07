تفاصيل مثيرة || حول ذبح نجل رجل أعمال لوالده ومقاطع الفيديو التي أدت إلى ارتكاب الجريمة .. والسائق "ذبحه كالفراخ"

سمر العشري

فجر سائق رجل الأعمال "سيد س.ع" المذبوح في شقته مفاجآت حول تفاصيل الجريمة، حيث أكد السائق "شعبان-ر-م" أمام النيابة أن نجله هو من قام بذبحه والده "زي الفراخ" على حد قوله، وقام بطعنه ٦ طعنات بالرقبة والظهر والجنب ثم تركه غارقاً في دمائه، وأكد على أن نجل الجني عليه كان بصحبة رجل آخر ملثم.

وتم ضبط نجل رجل الأعمال المتهم بذبح والده بالمقطم، وقام بتمثيل الجريمة كاملة وكيفية صعوده إلى الشقه، وأدلى باعترافات مثيرة أمام النيابة، حيث أكد أن السبب واء ذبحه لأبيه هو اكتشافه أن والده قام بتصوير مقاطع فيديو لوالدته أثناء معاشرته لها، وبعد أن انفل عنها هددها بنشر هذه المقاطع على اليوتيوب.

وأضاف نجل المجني عليه، أنه والده الذي قام بذبحه، طالب والدته بالتنازل عن المؤخر وبعض ممتلكاتها مقابل عدم نشر هذه المقاطع، مشيراً إلى أنه كان يسئ إلى أمه في المعاملة، فقرر أن ينتقم لوالدته، ويحفظ حقه في الميراث بعد تهديد والده له بحرمانه من ميراثه.

شبكةعيونالإخبارية

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