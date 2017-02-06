أكثر من 88 ألف هاتف آيفون ستُسحب من الإمارات والسبب ؟!

وجهت شركة "آبل" العالمية في الولايات المتحدة رسالة إلى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مفادها بأنها تعتزم سحب ما يزيد عن 88 ألف جهاز هاتف خليوي "آيفون" من المركز التجاري الإماراتي، بعد أن تبين لهها وجود خلل خطير في بطارية هذه الأجهزة، وقد جاء في رسالة شركة "آبل" : " تبين أن بعض تلك الجوالات من أجهزة ايفون تغلق بشكل مفاجئ من غير نية المستخدم" ، حسب ما جاء في صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الاثنين، وأن تلك الكمية من نوع iphone 6s، تم انتاجها في الصين عام 2015.

ومن جهته قال مدير مديرية حماية المستفيد في وزارة الاقتصاد بهذا الصدد: "أن محاولة سحب الأجهزة تأتي في إطار مساعي الوزارة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون والتنسيق بين الوزارة وشركات الاجهزة الذكية والهواتف" .