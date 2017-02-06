البرامج التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المصرية لتخطي الأزمة الاقتصادية

سمر العشري

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عام 2017 عام المرأة المصرية؛لأن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت العديد من الخدمات والبرامج هدفها الأساسي هو النهوض بالمرأة المصرية إقتصادياً واجتماعياً وتمثلت هذه البرامج في المشروعات التنموية والإنتاجية.

حيث منحت المرأة الريفية بعض المشاريع ذات العائد المادي الالمعقول التي تناسب الأسرة وتتحدى بها مشكلة البطالة والفقر، وكذلك الظروف التي يمر بها مجتمعنا، وتوفر هذه المشروعات الحد الأدنى من العيشة الكريمة للأسرة على أن يت تسديد قيمة المشروع عن طريق أقساط مناسبة للدخل الشهري أو السنوي.

أصدرت الدولة بطاقة صرف المعش باسم الزوجة وتستفيد من هذا الرنامج مليون أسرة، أشأت الوزارة مراكز خدمة المرأة العاملة بهدف معاونة المرأة وتخفيف الأعباء عنها وإعانةالمرأة العاملة والتوفيق بين عملها أسرتها، وعدد المراكز في مصر 41 مركز ب22 محافظة، وتستفيد منها 129686 امرأة.

وتقوم هذه المراكز بخدمات عديدة منها الملابس الجاهزة ووحدات إنتاجها والوجبات الغذائية الجاهزة، وإعداد معاونات المنازل لتوفير عاملات رعاية الأطفال السنين ونظافة الملابس بأجور مناسبة.

ووفرت الوزارة الأندية النسائية بهدف خدمة المرأة وأسرتها ويبلغ عددها 518 نادي على مستوى الجمهورية ويشترك بها 169815 امرأة وتعمل هذه الأندية على تدريب المرأة على المهارات الأساسية والأنشطة الموفرة للدخل ومواجهة المشكلات الاجتماعية وتنمية قرارات المرأة .

شبكةعيونالإخبارية

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