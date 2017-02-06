علاج آثار الحروق نهائياً وبدون تكلفة ! تعرف علي ما عليك فعله عن الإصابة بحروق ؟

شيماء مصطفى

الإصابة بالحروق من اكثر الأشياء التي تؤرق النساء وخصوصا في المطبخ وقيامهم بالأعمال المنزلية ، وإصابة الحروق التي تسبب ضرراً كبيراً وآلم في الجلد ،.وخاصة عند تعرض الجلد لدرجة حرارة عالية ،وإليكم مجموعة من الوصفات التي يمكن ان تساعد عند التعرض لتلك المواقف او الإصابة بحرق بسيط يمكن ان يعالج في المنزل .

ومن اهم التصرفات التي يجب القيام بها عند التعرض للحرق هو وضع الجزء المصاب تحت الماء البارد او وضع قطعة من الثلج لمنع ظهورها او ظهور تقرحات في الجلد او ترك اي اثر للحرق ، وعليك سيدتي بعض الخطوات التي يجب القيام بها في المنزل عند التعرض لمثل تلك الموقف .

عند الإصابة والتعرض للحروق يجب وضع الجزء المصاب تحت الماء البارد او وضع كمية من الثلج علية لعدم ظهور الحرق او تقرحات علية ، والذهاب فوراً الي اقرب مستشفي اما بالنسبة لعلاج الحروق البسيطة يجب القيام بهذة الوصفات :

1- تنظيغ الجزء المصاب وإزالة اي اث للحروق وتطهير الحرق فوراً .

2- وضع كريم لتهدئة الألم او وضع جزء من معجون الأسنان علي الحرق لعدم ترك اي اثر للحرق .

3- عند ملاحظة اي التهابات او سائل اصفر او اخضر يجب الذهاب فوراً لإستشارة الطبيب حتي لا تتدهور للحالة .

وصفات طبيعية تعالج اثار الحروق وتمنع ظهورها

البطاطا المبشورة : وهي وصفة مجربة وسحرية لتهدئة للالام الناتجة عن الحرق فيجب وضعها علي الحرقلمدة. ثلاث دقائق ثلاث مرات في اليوم .

العسل : وضع كمية من العسل علي الحرق تسمح الآثار الناتجة عن الحرق ، وتعمل علي تقليل ظهورها في او تقيحات في الجلد .