إعلان وزارة التربية والتعليم عن 500 وظيفة معلم وأخصائي مساعد وتعلن الشروط والتخصصات وطريقة التقديم

شيماء مصطفى

تعمل الحكومة دائما علي توفير الوظائف الحكومية كلما أتيحت لها الفرصة بالرغم من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ألا نها تحاول بشتي الطرق مساعدة المواطن المصري علي تلبيه احتياجاته وتوفير جميع السلع الأساسية بأرخص الأسعار وتوفير وظائف حكومية

وقد أعلنت مديرة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في الإعلان رقم 1 لعام 2017 عن احتياجها إلى شغل 500 وظيفة معلم وأخصائي مساعد وقد نشرت الإعلان بديوان عام مديرية التربية والعليم بمحافظة شمال سيناء وموقع البوابة الاليكتروني بمحافظة شمال سيناء .

الشروط المطلوبة من المتقدمين :

أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي بالإضافة الحصول علي مؤهل تربوي من دفعة 2014 وما بعدها .

أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية او الأعفاء النهائي منها

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة .

الاوراق المطلوبة من المتقدمين :

صورة من المؤهل الدراسي

صورة البطاقة الشخصية

صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر

صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية

وعلي من يرغب التقدم

تقدم الطلبات باليد باسم السيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للجنة المشكلة لقبول الطلبات ومقرها بمبني مديرية المعلمين بشمال سيناء الموجود امام مدرسة احمد عرابي الابتدائية بالعريش خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان الرسمي.