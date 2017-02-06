بسبب فوائدها الصحية للرجال “كبد الأوز” أغلى من الذهب

أسعار السلع فى الاَونة الأخيرة أصبحت ترتفع بشكل جنونى ولكن الغريب فى الأمر أن “كبد الأوز” لم تتأثر بتلك الموجة كثيراً على الرغم من كونها من السلع باهظة الثمن وذلك بالإضافة إلى أنها ليست معروفة فى جميع الأوساط الأجتماعية بل مقتصرة على أوساط إجتماعية معينة ويتراوح سعرها ما بين 1000 إلى 1800 جنية مصرى للكيلو الواحد، ولكن ما هو السر وراء إرتفاع سعر كيلو “كبد الأوز”؟

من الجدير بالذكر إن كبد الأوز تحظى بشعبية كبيرة فى العديد من الدول حول العالم وبالتحديد فرنسا وذلك بسبب عدة أشياء أولاً فائدتها الصحية العظيمة التى تعود بالنفع على جسد الأنسان بالإضافة إلى فائدتها بالتحديد للرجال حيثُ تعمل على زيادة نسبة الخصوبة للرجل والحماية من الأمراض المزمنة.

وتتراوح الأسعار الخاصة بكبد الأوز فى دولة فرنسا ما بين 60 إلى 80 يورو، وأيضاً مشهور جداً فى فرنسا فطيرة تُدعى “فطيرة كبد الأوز” وتُقدم فى المطاعم الفاخرة حول العالم ويصل سعرها إلى ما يقارب 300 دولار أمريكى، وما يؤكد بالدليل أن الكبد الخاصة بالأوز تُستخدم في علاج الضعف لدى الرجال والعمل على زيادة قدراتهم التناسلية، هو ان ما يُعرف بأسم “الفياجرا” أو الحبة الزرقاء قد تم إشتقاق ذلك الأسم من كلمة “الفواجرا” وهو الأسم المتعارف به على “الكبد المسمن” في قارة أوروبا.