أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

شرط جديد لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك و ننشر كل الشروط بكل التفاصيل

Google+ Print
شرط جديد لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك و ننشر كل الشروط بكل التفاصيل شرط جديد لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك و ننشر كل الشروط بكل التفاصيل

حلم ملايين المصريين العاملين في الخارج قد إقترب من التنفيذ، حيث يطالب المصريين العاملين في الخارج منذ سنوات طويلة المصرية بإعفائهم من الجمارك علي سياراتهم التي يريدون إنزالها إلي ،و تقدم العديد من المصريين المغتربين علي مدار عقود طويلة بطلبات للاعفاء من الجمارك، ولكن هذا الحلم كان بعيد المنال، و قد أعلنت وزيرة الهجرة شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج.

 

شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج

وقد صرحت الوزيرة نبيلة مكرم أن لجنة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج قد حددت معايير و شروط الحصول على الإعفاء الجمركي و هي كالتالي:

 

* على المواطن المصري المغترب الراغب الحصول على الإعفاء أن يكون عمل سنة على الأقل بالخارج

* لكل مواطن مصري  بالخارج سيارة شخصية واحدة فقط معفاة من الجمارك.

*تقسم السيارات لشرائح حسب الموديل و الموتور و سنة الإنتاج و لكل شريحة يحدد مبلغ يحول بالدولار على إحدى البنوك الوطنية.

*لا يشترط العودة نهائيا للحصول على الإعفاء الجمركي

هذا وقد صرحت وزيرة الهجرة أن مقترحات اللجنة تعرض الآن على وزارة المالية، و بمجرد موافقتها سوف تعرض على مجلس الوزراء و منها إلي مجلس الدولة و البرلمان لإقرار الإعفاء الجمركي.

وزيرة الهجرة تعلن عن الإعفاء

وقد أعلنت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن قرب تحقيق هذا الطلب و إنها قد قامت منذ عدة شهور بعدة لقاءات مع كل الجهات المعنية لمناقشة هذا الطلب كما أعلنت انها بالفعل بدأت بإتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا الإعفاء في اقرب وقت وان المصريين العاملين في الخارج سوف يكون من حقهم إنزال سيارة مجانا بدون جمارك،ولكن هذا الاعفاء الجمركي سوف يكون مربوط بتحويل مبلغ دولاري علي البنك.

اسباب عودة وزارة الهجرة

وقد قالت الوزيرة في لقاء لها مع وفد من مجلس النواب ان السبب وراء عودة وزارة الهجرة هي اهتمام الدولة بابنائها العاملين بالخارج و مطالبة الكثير من العاملين بالخارج بوجود وزارة تهتم بشؤونهم و بمشاكلهم،وقد اعلنت الوزيرة ان الدولة تهتم بالهجرة الشرعية التي توفر عملة صعبة للبلاد و توفر مصدر دخل للمواطنين الذين لا يجدون وظائف مناسبة لهم في مصر،و اكدت الوزيرة ان الدولة ترفض الهجرة الغير شرعية التي تسبب الهلاك للناس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين