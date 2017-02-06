شرط جديد لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك و ننشر كل الشروط بكل التفاصيل

حلم ملايين المصريين العاملين في الخارج قد إقترب من التنفيذ، حيث يطالب المصريين العاملين في الخارج منذ سنوات طويلة الحكومة المصرية بإعفائهم من الجمارك علي سياراتهم التي يريدون إنزالها إلي مصر،و تقدم العديد من المصريين المغتربين علي مدار عقود طويلة بطلبات للاعفاء من الجمارك، ولكن هذا الحلم كان بعيد المنال، و قد أعلنت وزيرة الهجرة شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج.

شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج

وقد صرحت الوزيرة نبيلة مكرم أن لجنة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج قد حددت معايير و شروط الحصول على الإعفاء الجمركي و هي كالتالي:

* على المواطن المصري المغترب الراغب الحصول على الإعفاء أن يكون عمل سنة على الأقل بالخارج

* لكل مواطن مصري بالخارج سيارة شخصية واحدة فقط معفاة من الجمارك.

*تقسم السيارات لشرائح حسب الموديل و الموتور و سنة الإنتاج و لكل شريحة يحدد مبلغ يحول بالدولار على إحدى البنوك الوطنية.

*لا يشترط العودة نهائيا للحصول على الإعفاء الجمركي

هذا وقد صرحت وزيرة الهجرة أن مقترحات اللجنة تعرض الآن على وزارة المالية، و بمجرد موافقتها سوف تعرض على مجلس الوزراء و منها إلي مجلس الدولة و البرلمان لإقرار الإعفاء الجمركي.

وزيرة الهجرة تعلن عن الإعفاء

وقد أعلنت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن قرب تحقيق هذا الطلب و إنها قد قامت منذ عدة شهور بعدة لقاءات مع كل الجهات المعنية لمناقشة هذا الطلب كما أعلنت انها بالفعل بدأت بإتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا الإعفاء في اقرب وقت وان المصريين العاملين في الخارج سوف يكون من حقهم إنزال سيارة مجانا بدون جمارك،ولكن هذا الاعفاء الجمركي سوف يكون مربوط بتحويل مبلغ دولاري علي البنك.

اسباب عودة وزارة الهجرة

وقد قالت الوزيرة في لقاء لها مع وفد من مجلس النواب ان السبب وراء عودة وزارة الهجرة هي اهتمام الدولة بابنائها العاملين بالخارج و مطالبة الكثير من العاملين بالخارج بوجود وزارة تهتم بشؤونهم و بمشاكلهم،وقد اعلنت الوزيرة ان الدولة تهتم بالهجرة الشرعية التي توفر عملة صعبة للبلاد و توفر مصدر دخل للمواطنين الذين لا يجدون وظائف مناسبة لهم في مصر،و اكدت الوزيرة ان الدولة ترفض الهجرة الغير شرعية التي تسبب الهلاك للناس .

شبكةعيونالإخبارية

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