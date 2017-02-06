استيقظت فى منتصف الليل بسبب ألم فى أنفها فذهبت للطبيب ليجد “صرصور” فى ‫جمجمتها‬‎

فى هذا البرد القارس الذى تعيشه أغلب دول العالم يعانى الكثير من مشاكل الجهاز التنفسى لاسيما “مشاكل الأنف” والتى عادة ما يكون سببها الاصابة ب”البرد” أو “الانفلونزا” إلا أن “سيلفي” البالغة من العمر 42 عاما قد عاشت ليلة أغرب من الخيال، فقد استيقظت من نومها فى منتصف الليل نتيجة ألم فى أنفها ووجود احساس غريب فى أنفها.

ألم فى الأنف

فذهبت الى العيادة المحلية فى بلدتها ليفحصها الأطباء الا أن أطباء العيادة المحلية لم يتمكنوا من ايجاد السبب و قاموا بتحويلها الى عيادة أخرى حيث تم اخبارها بأن نمو الجلد الزائد هو سبب تلك المشكلة ولكن لم تحل المشكلة فقاموا بتحويلها مرة أخرى الى مستشفى “ستانلي” .

وفى هذه المستشفى تم عمل منظار أنفى لها لتحديد سبب المشكلة ولكن كانت المفاجأة هى ما وجده الأطباء فى قاع جمجمتها حيث كان “صرصور” هو سبب المشكلة برمتها، حيث قال رئيس قسم ” الانف والاذن والحنجرة” أن ما وجوده كان الاكثر غرابة له على مدار عمله الطبى و بالفعل تمت ازالة الصرصور حيا من داخل جمجمتها حيث أنه لو كان ترك ليموت كان من المؤكد حدوث عدوى تصل الى أغشية المخ وتسبب الوفاة.