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الداعية الإسلامي مبروك عطية في المستشفى

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الداعية الإسلامي مبروك عطية في المستشفى الداعية الإسلامي مبروك عطية في المستشفى

نقل الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، إلى المستشفى خلال وجوده بجامعة الأزهر، اليوم الأحد، وفقا ما ذكر في موقع الفجر، حبث تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للدكتور مبروك عطية وهو في حالة غياب عن الوعي على أحد أسرة المستشفى، وبيديه توجد المحاليل الطبية.

ويذكر أن الداعية الإسلامي، من مواليد عام 1958 وهو داعية إسلامي وأكاديمي مصري، ولد بمحافظة المنوفية، وألتحق بجامعة الأزهر وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1989، وهو يعمل حاليا كرئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، ويدرس أيضا في جامعة الإمام محمد بن سعود بأبها، وللداعية الإسلامي العديد من المؤلفات، على أن أهمها هو الأولويات في الفكر الإسلامي، وركائز الدعاء، وفتاوى الشيطان، وأغبياء يدخلون النار.

 

وقدم الدكتور مبروك عطية برنامجين في التليفزيون، الأول وهو برنامج الموعظة الحسنة ويذاع على قناة دريم الفضائية، والثاني هو برنامج كلمة سر ويذاع على قناة إم بي سي الفضائية، وكلاهما متخصصان في إصدار الفتاوى الدينية، كما يقدم الداعية الإسلامي فقرة ثابتة في برنامج يحدث في مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر .

وقد عرف عن الداعية الإسلامي طريقته الانفعالية أثناء الرد على الاتصالات الهاتفية أو أثناء الإدلاء برأيه خلال إصدار الفتاوى الغريبة التي يمكن أن تعرض عليه، حيث انفعل ذات مرة على متصلة قالت له :

“إنها لم تر ابنها منذ 15 عاما برغبة منها، ومش عايزة اشوفه، بسبب اللي قاسيته مع والده، واحتسبت عند الله أنه ربنا يعوضني عنه خير”.

كما علق الداعية الإسلامي على بعض القضايا المعروضة عليه، مثل حكم الشرع في العمل بمصانع إنتاج الدخان، وحكم من يغش أثناء صيام شهر رمضان المبارك، كما أطلق على من يقومون بالعلاج بالقرآن بالدجل .

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