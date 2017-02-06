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أفضل وأسرع وصفة تخسيس وفقدان وزن من 12 إلى 15 كجم فى شهر عن طريق قشر البصل الاحمر

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أفضل وأسرع وصفة تخسيس وفقدان وزن من 12 إلى 15 كجم فى شهر عن طريق قشر البصل الاحمر أفضل وأسرع وصفة تخسيس وفقدان وزن من 12 إلى 15 كجم فى شهر عن طريق قشر البصل الاحمر

البصل الأحمر لايخلو منزل من البصل لأنه يدخل فى أغلب أنواع الطعام ولاتستغنى عنه سيدة فى منزلها، فنحن لانعرف له استخدام سوى استخدامه فى الطهي، وخاصة البصل الأحمر يكون مميز أكثر من أي نوع بصل أخر بسبب قشرته المتماسكة التى تعمل على حفظ الرطوبة بداخله، والبصل الأحمر له فوائد كثيرة.

 

وصفة إنقاص الوزن عن طريق البصل الاحمر

يحتوي البصل الأحمر على مادة الكروم الذى يعمل على تنظيم السكر فى الدم، يحتوي البصل على نسبة عالية من فيتامين c الذى يقوي المناعة ويعطي نضارة للبشرة، يحتوي البصل الأحمر على فيتامين b6  الذى يعمل على تقوية الأعصاب، يحتوي أيضاً على ألياف عالية تعمل على تنظيم حركة المعدة تمنع الإمساك.

 
البصل
البصل

البصل الأحمر يعالج هذه الأمراض

البصل الأحمر يقضي على الإلتهابات وخاصة التهابات اللوز واللثة، يعمل على خفض الضغط فى الدم ويقلل الكوليسترول، بجانب هذه الفوائد الهامة جداً للجسم الا أنه له فائدة كبيرة وهامة فى خفض الوزن، فقشر البصل الذى نقوم برميه فى القمامة يعمل على خفض الوزن من 12 ل15 كيلو فى الشهر بهذه الطريقة.

طريقة تحضير الوصفة وفقد وزن 15 كيلو شهرياً بقشر البصل الاحمر :-

  1. يتم جمع قشر البصل الأحمر وغسله جيداً.
  2. ثم يتم وضعه فى الماء وملعقة من الزعتر ويترك ليغلي.
  3. يتم شرب كوب من ماء قشر البصل قبل الوجبة لمدة شهر.

سوف تشاهدون نتيجة فعالة وكم من الوزن يتم فقدانه، وذلك بسبب مساعدة الجسم فى الحرق بشكل كبير.

 

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