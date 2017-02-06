بالصور : قصة القرية اليمنية التي لا يبصر أهلها إلا في الليل

سمر العشري

بالرغم من ما يعانيه سكان اليمن اليوم من حروب ،الا ان اهالي قرية الخزنة في منطقة بني الحسن وما يعانوه من ظاهرة تعد الاغرب حين تشهدها قرية بأكملها وهي ظاهرة العمى نهارا والابصار في اليل او في الظلام القاتم ،وتقع منطقة بني الحسن في مديرية عبس الساحلية في محافظة حجة التابعة للعاصمة اليمنية صنعاء .

الجدير بالذكر ان هذه القرية تعاني فقرا شديدا جدا ولا يوجد بها كهرباء وتعاني نقص شديد في الماء، ومع كل هذا يعاني سكانها بالإصابة بالعمى التام مع شروق الشمس وعودة البصر بشكل جيد جدا مع اقبال اليل ،ولم يقدم الاطباء تقرير مشابه عن معاناة اناس اخرون في اليمن بمثل هذه الظاهرة ،ولكن ارجع الاطباء الاسباب التي ادت لحدوث مثل هذه الظاهرة ،الى عوامل واضطرابات وراثية. رأي الاطباء والاسباب التي ادت الى حدوث ظاهرة العمى : اكد الدكتور حسين النفيلي استشاري طب العيون ،وهو من الاطباء الذين اهتموا بسكان تلك القرية اليمنية المسكينة اهلها ،ان ما يعانيه سكان هذه القرية من ظاهرة العمى نهارا هو مرض يؤثر على المناطق المسؤولة عن استقبال الضوء في شبكية العين واشار ان هناك نوعين لمستقبلات الضوء في كل عين واحد مسؤول عن استقبال الضوء نهارا والاخر ليلا.

واضاف الدكتور حسين النفيلي ان المتضررين من هذا المرض والاضطراب لا يملكون سوى 5% من المستقبلات التي تتقبل اشعة الشمس مما يجعلهم يفقدون الابصار في النهار .

شبكةعيونالإخبارية

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