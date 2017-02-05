أطعمة تزيد من طول الشعر

شعر المرآة من الأشياء التي تهتم ها كثيرا وزينة المرآة في شعرها ؛الشعر ينمو بمعدل 1.5 إلي 2 سم شهريا ، وعاده الشعر ينمو في الصيف أكثر منه في الشتاء ؛ويتكون الشعر من مادة الكرياتين ؛أما صبغة الميلانين الطبيعية الموجودة في قشرة فروة الرأس ؛فهي المسئولة عن لون الشعر وعند أختلال يظهر اللون الأبيض ؛وذلك عند الكبر في السن وللحصول علي شعر جيد لابد من التغذية الجيدة .
واليكي بعض الأطعمة التي تزيد طول الشعر :
- الدهون الغير مشبعة : مثل أوميجا3 والتي تتواجد بشكل كبير في الأفوكادو والمكسرات والفول السوداني وأسماك السردين و التونه والسلمون .
- الخضروات الورقية : مثل السبانخ و البقدونس و الخس والملوخية جميع هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات المهمة للاحتفاظ برطوبة الشعر وحمايته من الجفاف والتقصف .
- الحبوب الكاملة : تمد الشعر بفيتامينات المجموعة B المهمة في تأمين الشعر ومقاومة الشيب واستعادة لون الشعر الطبيعي وكذلك تعد من الفيتامينات مهمة لتنظيم أفراز المادة الزيتية للمحافظة علي رطوبته وكذلك تحتوي علي عناصر هامة التي تمد الشعر بالزنك والحديد والحبوب الكاملة موجوده في الغلة والشعير والصويا وبذر الكتان .
- البيض : يحتوي البيض علي نسبة بروتينات عالية جدا وهي ضرورية لحماية الشعر من التلف وتحتوي علي نسبة كبيرة من فيتامين B المفيدة أيضا لنمو الشعر وتكثيفه .
- اللحوم والدجاج : تحتوي علي الكثير من البروتينات المفيدة للشعر والتي تمده بما يجتاحه من بروتينات وذلك لمنع التقصف .
- المكسرات : من اهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء السيدات في البرازيل فهي غنية بأوميجا 3 والحديد وزيوت تعمل علي نمو الشعر ومنع تساقطه .
- الخبز: يحتوي علي فيتامين أ والذي يساعد علي تقوية فروة الرأس والشعر أيضا .
- الخيار : غني بالماء ويعمل علي زيادة نمو الشعر ومنع تقصفه .
- الجزر : يحتوي علي فيتامين أ والذي يساعد علي تقوية فروة الرأس والشعر أيضا .
- الجبن والألبان : تمده بالكالسيوم يساعد أيضا علي تقوية فروة الرأس والشعر أيضا .