أطعمة تزيد من طول الشعر

شعر المرآة من الأشياء التي تهتم ها كثيرا وزينة المرآة في شعرها ؛الشعر ينمو بمعدل 1.5 إلي 2 سم شهريا ، وعاده الشعر ينمو في الصيف أكثر منه في الشتاء ؛ويتكون الشعر من مادة الكرياتين ؛أما صبغة الميلانين الطبيعية الموجودة في قشرة فروة الرأس ؛فهي المسئولة عن لون الشعر وعند أختلال يظهر اللون الأبيض ؛وذلك عند الكبر في السن وللحصول علي شعر جيد لابد من التغذية الجيدة .

واليكي بعض الأطعمة التي تزيد طول الشعر :