ارتفاع جديد في أسعار الدواجن .. وشعبة الدواجن توجه رسالة عاجلة للحكومة

سمر العشري

تشهد الدولة المصرية خلال هذه الأيام حالة من الارتفاع في جميع أسعار السلع الغذائية، حيث شهدت اليوم أسعار بورصة الدواجن ارتفاعاً في الأسعار وبلغ سعر كيلو الحي 27 جنيهاً، أما سعر الكيلو المجمد وصل 40 جنيهاً.

حيث تبدأ أسعار الدواجن للمستهلك من 31 جنيهاً للكيلو الحي و44 للمجمد، كما وصلت سعر كرتونه البيض 30.5 جنيهاً.

ومن جانبه قال رئيس شعبة الدواجن "عبد العزيز السيد" مؤكداً على أنه سوف تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة تكلفة الإنتاج وعلى الدولة ضرورة التدخل لحل تلك الأزمة من أجل رفع العبء عن المواطن محدود الدخل.

واضاف "عبد العزيز" لأحد المواقع الإخبارية انه طالب الدولة بضرورة إصدار تشريع يمنع جشع التجار، لمنع فارق السعر الكبير بين تاجر الجملة والقطاعي، كما طالب بضرورة إلغاء التعريفة الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

شبكةعيونالإخبارية

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