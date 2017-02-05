بعد أيام من رفع سعر السكر والزيت .. وزير التموين يصرح : "مفيش أزمات في أي سلع"

سمر العشري

شهد المواطنون الأيام السابقة حالة من الارتفاعات الجنونية في أسعار احتياجاتهم الأساسية، آخرها إرتفاع سعر السكر والزيت الذي أقره وزير التموين منذ مطلع هذا الشهر.

خلال جولة تفقدية لوزير التموين محمد علي مصيلحي بصومعة منوف بمحافظة المنوفية، صرح بأن الوزارة تدخلت لتوفير السكر في جميع المحافظات، وذلك بعد تكاسل القطاع الخاص عن استيراده في الشهور القادمة لحل الأزمة الحالية.

أكد " مصيلحي " أن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر كبير، وأنه يكفي لفترة ليست قليلة ، وأكمل حديثه قائلاً : "مفيش أزمات ف أي سلع وعايز المواطن يطمن " .

أشار أيضاً إلى أنه تم إنتاج 185 ألف طن من السكر حتى الآن، وأن المصانع تواصل استلام محصول القصب من المزارعين.

شبكةعيونالإخبارية

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