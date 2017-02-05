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بعد أيام من رفع سعر السكر والزيت .. وزير التموين يصرح : "مفيش أزمات في أي سلع"

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بعد أيام من رفع سعر السكر والزيت .. وزير التموين يصرح : "مفيش أزمات في أي سلع" بعد أيام من رفع سعر السكر والزيت .. وزير التموين يصرح : "مفيش أزمات في أي سلع"

شهد المواطنون الأيام السابقة حالة من الارتفاعات الجنونية في احتياجاتهم الأساسية، آخرها إرتفاع سعر السكر والزيت الذي أقره وزير منذ مطلع هذا الشهر.

خلال جولة تفقدية لوزير التموين محمد علي مصيلحي بصومعة منوف بمحافظة المنوفية، صرح بأن الوزارة تدخلت لتوفير السكر في جميع المحافظات، وذلك بعد تكاسل القطاع الخاص عن استيراده في الشهور القادمة لحل الأزمة الحالية.

أكد  " مصيلحي " أن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر كبير، وأنه يكفي لفترة ليست قليلة ، وأكمل حديثه قائلاً : "مفيش أزمات ف أي سلع وعايز المواطن يطمن " .

أشار أيضاً إلى أنه تم إنتاج 185 ألف طن من السكر حتى الآن، وأن المصانع تواصل استلام محصول القصب من المزارعين.

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