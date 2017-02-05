عاجل بالصور || تفجير إرهابي يهز العاصمة البحرينية المنامة . . وبيان رسمي من الداخلية البحرينية يكشف التفاصيل

سمر العشري

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ، عبر حسابها على موقع "تويتر" ، منذ قليل، أن تفجيرا إرهابياً وقع مساء السبت، في شارع البديع بالعاصمة المنامة أسفر عن أضرار مادية دون إصابات، لافتة إلى أن التفجير أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية.

وأشار بيان وزارة الداخلية البحرينية، إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، في الوقت الذي أعلن فيه، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين "أحمد الحمادي" ، الشهر الماضي تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة "الديه" والتي عرفت إعلاميا بقضية "تفجير الديه" .

جدير بالذكر، أن المحكمة الكبرى الجنائية فى البحرين، قد قضت مؤخراً فى قضية إرهابية بمعاقبة 6 من المتهمين بالسجن المؤبد وبالسجن لمدة 3 سنوات لأحدهم وبراءة متهمين آخرين .

شبكةعيونالإخبارية

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