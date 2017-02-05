بلطجى وأبنائه يقتلون فتاة أمام أبيها فى وضح النهار

سمر العشري

فى جريمة مروعة فرض فيها البلطجية سيطرتهم بقوة السلاح فى وضح النهار وانام المارة حيث اقدموا على اطلاق وابلاً من الرصاص على فتاة حتى لفظت انفاسها الاخيرة قبل وصولها الى مستشفى الدمرداش ،وتعود تفاصيل الجريمة قيام كلاً من " ع – أ " وشهرته حمكشة وابنائه " س – ع " و " م – ع " بقتلهم لعم المجنى عليها حيث قام والد المجنى عليها بتحرير محضراً ضدهم ويتهمهم فيه بقتل شقيقه .

وبمجرد علم حكمشة وابنائه بالمحضر المحرر ضدهم حتى حملوا اسلحتهم وتوجهوا الى سوق الخضار محل عمل والد الفتاة والذى قام باتهامهم بقتلهم لشقيقه فأمطروه بوابل من السباب والشتائم الامر الذى دفع ابنته الى التدخل لحماية ابيها ووقفت فى وجههم جميعاً ولم تبالى بما يحملون من اسلحة حتى امطروها بالطلقات النارية ولم يجرؤ احداً من المارة على التدخل لحماية الفتاة الى ان انتهت المعركة حيث تم نقلها الى مستشفى الدمرداش لتلفظ انفاسها الاخيرة قبل لحظات من دخولها الى المستشفى اثر طلقات رصاص بانحاء متفرقة بجسدها ونزيف حاد فى البطن .

شبكةعيونالإخبارية

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